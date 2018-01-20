Tiramisu cupcake malzemeler

Cupcake için:

2 adet yumurta

1 su bardağı esmer şeker

120 gram tereyağı

1 su bardağı süt

4 tatlı kaşığı kakao

2 su bardağı un

Yarım paketkabartma tozu

Cupcake'leri ıslatmak için:

1/2 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı granül kahve

Tiramisu cupcake kreması için:

2 adet yumurta sarısı

3/4 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı mısır nişastası

2.5 su bardağı süt

2 su bardağı krema

300 gram mascarpone peyniri

2 çorba kaşığı tereyağı

Tiramisu cupcake üzeri için:

3 yemek kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı türk kahvesi

Tiramisu cupcake nasıl yapılır?

Tiramisu kremasını hazırlamak için, süt ve kremayı bir tencerede ısıtın. Bir karıştırma kabında yumurta sarıları, şeker ve vanilyayı köpük kıvamına gelinceye kadar çırpın. İçerisine un ve nişastayı ekleyip çırpmaya devam edin. Tamamen pürüzsüz bir kıvam elde ettiğinizde ılık olan süt krema karışımını, yumurtalı karışıma yavaş yavaş ekleyin ve iyice harmanlayın ve yeniden tencereye alıp ateşte sürekli karıştırarak puding kıvamına gelmesini sağlayın ve kenara alın. Mascarpone peyniri, krema ve tereyağını ekleyip yeniden çırpın ve soğuması için kenara alın.

Cupcake için oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını mikser yardımıyla çırpıp krema kıvamına getirin. Esmer şeker ekleyip karıştırma işlemini sürdürün.

Süt ve hemen ardından yumurtaları teker teker ilave edip çırparak karışıma yedirin. Un, kabartma tozu ve kakaoyu ayrı bir yerde eleyin. Elenmiş katı malzemeleri azar azar katıp spatula yardımıyla kısa süre karıştırarak hamuru tamamlayın.

Isıya dayanıklı muffin kalıplarına muffin kağıtlarını yerleştirip küçük bir pay bırakarak üzerlerini doldurun. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız cupcake'leri oda sıcaklığında dinlendirin. Granül kahveyi sıcak suyla karıştırıp dinlenen keklerin üzerine bir yumurta fırçası yardımıyla sürün.

Dolapta soğuttuğunuz kremayı krema sıkma poşetine alın. Mini cupecake'lerin üzerini krema ile süsleyin. Elenmiş Türk kahvesi ve kakaoyla süsledikten sonra yeniden soğutup sevdiklerinizle paylaşın. Tiramisu cupcake'leriniz hazır! Afiyet olsun...

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Tiramisu cupcake nasıl yapılır

Tiramisu cupcake tarifi

Tiramisu cupcake malzemeleri

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