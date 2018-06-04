HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, çiftçi ve köylüsüne sağladığı desteklerle bölgede tarımsal çeşitliliği zenginleştirmeye devam ediyor.

Faaliyetlerin Desteklenmesi” projesi kapsamında 328 küçükbaş hayvan daha, yetiştiricilik eğitimlerini tamamlayan üreticilere dağıtıldı. Tire ilçesine bağlı Büyükdere, Büyükkömürcü, Cambazlı, Çobanköy, Eğridere, Hisarlık, Işıklar, Kireli, Musalar, Sarılar ve Yenişehir köylerinden 10’u kadın 82 çiftçi, çekilen kuraların ardından yeni geçim kapıları olacak küçük baş hayvanları teslim aldı. Kura çekim törenine katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, “Kuzularımız çiftçi ve üreticimize bolluk, köylerimize de bereket getirsin” diye konuştu.

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