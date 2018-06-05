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Bu odun parçalarını gördüm mü heyecanlanıyorum. Ben doğadan lüzumsuz hiç bir şey almam. Aldığım her parçanın bilirim ki günün birinde bir heykelimde kullanacağım. Heykellerimi ve heykellerimi oluşturan bu malzemeleri de çok kıskanırım. Bu ağaç dallarıyla olan ilişkimi anlatamam ailemden bir parça gibiler."