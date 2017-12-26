Tiroidde neştersiz tedavi!

Dünya üzerinde ve ülkemizde tiroid bezinde nodüller çok sık görülüyor. Bazen tek, bazen birkaç adet bazense çok sayıda bulunan bu nodüller, tiroid bezini büyüttüğü zaman guatr adı verilen hastalık ortaya çıkıyor. Küçük nodüller herhangi bir yakınmaya yol açmazken, nodüller belli bir büyüklüğün üzerine ulaştığında ve bezi büyüttüğünde bir takım sorunlara yol açabiliyor.
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Başar Sarıkaya ile tiroid nodüllerinde radyolojik yaklaşımları ve tedavide neler yapılması gerektiğini konuştuk.
Tiroid bezi içinde yer kaplayan her oluşuma nodül adı verildiğini söyleyen Dr. Sarıkaya, büyük kısmı iyi huylu olan bu nodüllerle kötü huylu yani kanserli nodüllerin ayrılması gerektiğini söyleyerek bunun da ancak iğne biyopsisi ile mümkün olabileceğini belirtti. “İnce iğne aspirasyon biyopsisini ultrasonografi kılavuzluğunda ve lokal anestezi altında yapıyoruz” diye ifade eden Dr. Sarıkaya “diğer tüm girişimsel radyolojik işlemlere olduğu gibi genel sterilite kuralları olmazsa olmazlardandır. Ayrıca patoloji uzmanının da ortamda hazır bulunmasını istiyoruz” şeklinde devam eden Dr. Sarıkaya “Bu sayede alınan materyalin tanı açısından yeterli olmasını da garanti edebiliyoruz” dedi.
Nodül kötü huylu veya kanserliyse ameliyatın şu an için en iyi seçenek olduğunu dile getiren Dr. Sarıkaya, iyi huylu ancak büyüklükleri nedeniyle bir takım sorunlara yol açan nodüllerde ise iğne ile ablasyon tedavilerinin günümüzde ameliyattan önce düşünülmesi gerektiğini söyledi.
“Bugün için pek çok uluslararası endokrinoloji derneği ablasyon tedavilerini gündemine almıştır ve bazıları ablasyon tedavilerinin kesinlikle ameliyattan önce düşünülmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir” diye ifade eden Sarıkaya, bu tedavinin tüm nodüller için gerekmediğini, ancak ağrı, takılma hissi, dolgunluk, nefes darlığı, yutma zorluğu ve ses kısıklığı gibi şikayetlere neden olan veya hastayı kozmetik olarak rahatsız eden nodüllerde başarı ile uygulandığını kaydetti. Günübirlik gerçekleştirilen tedavi işleminde hasta genel anestezi almıyor. İşlem sırasında uyanık ve bilinci açık hastayla gerektiğinde konuşabildiklerini söyleyen Dr. Sarıkaya sedasyon ve lokal anestezi ile hastanın ağrı veya acı duymadığını belirtti. Tedaviden sonra küçülmeye başlayan nodülde işlemin başarılı olması halinde nodülün küçülmeye devam etmesi bir yıl sürebiliyor ve sonrasında tekrar büyüme izlenmiyor. Duruma göre birden fazla nodüle aynı seansta müdahale edilebildiğini söyleyen Dr. Sarıkaya bazı durumlarda ise tedavinin birkaç seans halinde planlanabileceğini vurguladı. Ameliyata kıyasla en büyük avantajının hastanın normal yaşama ve işe kısa süre içinde dönebilmesi olduğunu belirtirken, ameliyatta ve halk arasında atom tedavisi adı verilen radyoaktif iyot tedavisinde görülen tiroid hormon düşüklüğünün (hipotiroidi) bu tedavide olmadığını söyledi. “Geçici ve kalıcı ses kısıklığı ameliyatlarda görülebilen bir durumken, geçici ses kısıklığı bu tedavide çok nadir, kalıcı ses kısıklığı ise henüz bildirilmedi” dedi. Bölgemizde komşu ülkelerde uygulanmasına henüz başlanmadığı için, yalnızca yurtiçinden değil yurt dışından hastaların da başvurduğunu söyleyen Sarıkaya, sonuçların yüz güldürücü olduğunu ve önümüzdeki yıllarda bu tedavinin çok daha sık ve daha geniş bir endikasyonda uygulanacağını ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.