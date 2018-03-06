Gazete Habertürk'ün haberine göre; Bursaspor’un Brezilyalı savunmacısı Titi, koltuğu sallantıdaki hocası Paul Le Guen için “Beni buraya getiren sebeplerden biri de kendisiyle çalışabilmekti. Dünyaca tanınan bir insan. Burada da bir şeyler kazanacağına, şampiyon yapabileceğine inanıyorum” dedi. 29 yaşındaki oyuncu, taraftarlara hayran olduğunu söyledi.

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