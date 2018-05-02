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Yapının "elle yapılan dünyanın en büyük tüneli" olduğunu belirten Işıkgör, "Samandağ ve Hatay için Titus Tüneli çok önemli çünkü burası bir ören yeri ve burayı ziyarete gelenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu tünelin turizmde bir değer haline gelmesi hem bizleri umutlandırıyor hem de turizmcileri sevindiriyor." dedi.