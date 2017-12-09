TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 0 - Fenerbahçe: 3

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Ramazan Çevik

TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: Kaan Atmaca, Göktuğ Polat, Hürol Temel, Mete Güngör, Emin Yıldıran, Ali İçmegiz (Çağatay Durmaz, Doğuş Bayram, Ceyhun Ahlat)

Fenerbahçe: Quesque, Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Ferhat Akdeniz, Metin Toy (Ahmet Karataş, Oğuzhan Karasu)

Setler: 12-25, 11-25, 17-25

Süre: 59 dakika (19, 19, 21)

Birinci sete çok etkili servisler atarak başlayan Fenerbahçe, Sket’in atakları sonunda teknik molayı 12-6 önde kapattı. Sarı-lacivertli ekip, ortadan bloklarla rakibini durdurdu ve ilk seti 25-12 kazandı.

Maçın 2. setine de çok hızlı başlayan ve rakibin servis hatalarını iyi değerlendiren Fenerbahçe, Sket’in servis sayısıyla teknik molayı 12-4 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, bu sette de TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'e 25-11 üstünlük sağladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmanın 3. setinde rakibi karşısında Quesque ile sayı bulan Fenerbahçe, teknik molaya 12-9 önde girdi. Sarı-lacivertli ekip, teknik mola sonrası etkili servislerle seti 25-17 kazandı ve rakibini 3-0 mağlup etti.

İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi, yarın yine Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.