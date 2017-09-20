TKYD'nin eğitim programı açıklandı

Kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ve bu alandaki en iyi uygulamaların hayata geçirilmesi misyonuyla faaliyet gösteren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)’nin yeni dönem eğitim programı açıklandı.
TKYD’den yapılan açıklamada, “Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde oluşturulmuş yönetimlere sahip kuruluşlar, riskleri öngörebilir ve çok sesliliğin getirdiği avantajları kullanabilir. Kârlı büyüme ve sürdürülebilir başarı için gerekli koşul kurumsal yönetimdir. Nitekim kurumsal yönetim uygulamalarının yarattığı değerin önemini kavrandıkça, konuyu bir yönetim kültürü olarak ele alan aile şirketlerinin sayısı da artıyor. Bu doğrultuda biz de Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği olarak düzenlediğimiz ve büyük ilgi gören eğitim programlarımızla, şirketlerin kurumsal yönetim süreçlerinde yaşadıkları zorlukları aşmalarında profesyonel destek sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm paydaşlarımız için kurumsal yönetim konusunda yol gösterici olmaya devam edeceğiz” görüşlerine yer verildi.
TKYD Eğitim Takvimi
Eylül 2017:
• Yönetim Kurulu Açısından Etik Sorumluluklar ve İtibar Yönetimi
• Yönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin İyi Yönetim Uygulamaları
• Şirketler Topluluğunda İlişkili Taraf İşlemleri
Ekim 2017:
• Aile Ofisi, Veraset Planlaması ve Servet Yönetimi
• Bağımsız Yönetim Kurulları Üyeleri İçin Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı
• Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Mevzuatı: Uyum ve Gelişmeler
• Şirket Stratejisi Oluşturma ve İletişimi
Kasım 2017:
• Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
• Özel Durumlarda Yönetim Kurulunun Yükümlülükleri
• Kurumsal Şirketlerde Uyum Riskinin Etkin Yönetimi
• Private Equity’ler ve Start-up Şirketler için Kurumsal Yönetimin Önemi
Aralık 2017:
• E-Genel Kurul Süreçleri: Mevzuat, İyi uygulamalar, Sık Yapılan Hatalar
• Portföy Yönetim Şirketlerinin Yatırım Kriterlerinde Kurumsal Yönetim
• Kişisel Verilerin Korunması ve Kurumsal Yönetim
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