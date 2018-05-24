Global piyasalarda doların evine dönüş döneminin başlamış olması ile dolar gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı değer kazancına devam ederken, en fazla etkilenen ülkeler cari açığı büyük olanlar oldu. Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre uluslararası piyasalarda Türkiye’nin birlikte değerlendirildiği Hindistan, Güney Afrika, Brezilya ve Endonezya’da içinden cari açığın milli gelire oranı en yüksek ülke Türkiye. Türkiye’nin milli geliri son açıklanan 2017 yıl sonu rakamlarına göre 851 milyar dolar düzeyinde.
MISIR VE ARJANTİN TÜRKİYE’Yİ TAKİP EDİYOR
Mart 2008 verilerine göre ise cari açık 55.4 milyar doları buldu. Ülkenin dış ticareti başta olmak üzere giren ve çıkan döviz miktarını gösteren cari açık aynı zamanda o ülkenin döviz ihtiyacını da ortaya koyuyor. Türkiye’nin cari açığının milli gelire oranı yüzde 6.5’e kadar çıkıyor. Bu rakam şu anda dünyada hiçbir ülkede bu kadar yüksek değil. Türkiye’nin ardından Mısır’da açığın milli gelire oranı yüzde 5.90, Pakistan’da ise yüzde 5.3 düzeyinde. Ciddi ekonomik sıkıntılar çeken Arjantin’de ise yüzde 4.8’e çıkmış durumda. Cari açığın yanı sıra Türkiye’de şirketlerin 246.6 milyar doları bulan yurtdışı döviz borçları da döviz ihtiyacı yarattığı için kırılganlığı artırıp kuru yükseltiyor.
KAMU BORCU İYİ AMA DİKKATE ALINMIYOR
Türkiye’nin olumsuz olarak adlandırılacak bir kalemi de yüzde 10.85’e çıkan enflasyonu. Her ne kadar şu anda fiili olarak yüzde 13.5’e çıkarılan geç likidite penceresi politika faizi olarak yüksek görünse de piyasalar Merkez Bankası’ndan yeni artırım bekliyor. Diğer ülkelere göre daha iyi olan iki yönü ise bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 1.5 ile çok düşük düzeyde olması. Hükümetin emeklilere bayramlarda bin lira vermesi ve diğer teşviklerinin bu açığı artıracağı yönünde endişeler var. Kamu borcunun milli gelire oranının da yüzde 28.3 ile diğer ülkelere göre oldukça olumlu olduğu görülüyor. Ancak bu iki olumlu taraf bugünlerde fiyatlamalara pek yansımıyor.
ENFLASYON DEZAVANTAJ
Türkiye’nin yatırımcı gözünde cazibesini azaltan önemli faktörlerin başında enflasyon yatıyor. Artan dolar kuru nedeniyle bu veride düşüş kaydedilemiyor. Yüzde 10.8’lik enflasyon oranı büyümenin de önündeki en büyük problerin başında gösteriliyor. Enflasyonla birlikte işsizlik oranı da negatif makro veriler arasında sayılıyor.
TAHTAKALE KISA SÜRE İŞLEM DURDURDU
Dün doların 4.92 liralık yeni rekoru Tahtakale’de bulunan dövizcileri hareketlendirdi. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle buradaki bazı döviz bürolarının tabela kapattığı yani döviz alım ve satışını kısa süreli durdurduğu görüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.