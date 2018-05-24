Global piyasalarda doların evine dönüş döneminin başlamış olması ile dolar gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı değer kazancına devam ederken, en fazla etkilenen ülkeler cari açığı büyük olanlar oldu. Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre uluslararası piyasalarda Türkiye’nin birlikte değerlendirildiği Hindistan, Güney Afrika, Brezilya ve Endonezya’da içinden cari açığın milli gelire oranı en yüksek ülke Türkiye. Türkiye’nin milli geliri son açıklanan 2017 yıl sonu rakamlarına göre 851 milyar dolar düzeyinde.

MISIR VE ARJANTİN TÜRKİYE’Yİ TAKİP EDİYOR

Mart 2008 verilerine göre ise cari açık 55.4 milyar doları buldu. Ülkenin dış ticareti başta olmak üzere giren ve çıkan döviz miktarını gösteren cari açık aynı zamanda o ülkenin döviz ihtiyacını da ortaya koyuyor. Türkiye’nin cari açığının milli gelire oranı yüzde 6.5’e kadar çıkıyor. Bu rakam şu anda dünyada hiçbir ülkede bu kadar yüksek değil. Türkiye’nin ardından Mısır’da açığın milli gelire oranı yüzde 5.90, Pakistan’da ise yüzde 5.3 düzeyinde. Ciddi ekonomik sıkıntılar çeken Arjantin’de ise yüzde 4.8’e çıkmış durumda. Cari açığın yanı sıra Türkiye’de şirketlerin 246.6 milyar doları bulan yurtdışı döviz borçları da döviz ihtiyacı yarattığı için kırılganlığı artırıp kuru yükseltiyor.

KAMU BORCU İYİ AMA DİKKATE ALINMIYOR

Türkiye’nin olumsuz olarak adlandırılacak bir kalemi de yüzde 10.85’e çıkan enflasyonu. Her ne kadar şu anda fiili olarak yüzde 13.5’e çıkarılan geç likidite penceresi politika faizi olarak yüksek görünse de piyasalar Merkez Bankası’ndan yeni artırım bekliyor. Diğer ülkelere göre daha iyi olan iki yönü ise bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 1.5 ile çok düşük düzeyde olması. Hükümetin emeklilere bayramlarda bin lira vermesi ve diğer teşviklerinin bu açığı artıracağı yönünde endişeler var. Kamu borcunun milli gelire oranının da yüzde 28.3 ile diğer ülkelere göre oldukça olumlu olduğu görülüyor. Ancak bu iki olumlu taraf bugünlerde fiyatlamalara pek yansımıyor.

ENFLASYON DEZAVANTAJ

Türkiye’nin yatırımcı gözünde cazibesini azaltan önemli faktörlerin başında enflasyon yatıyor. Artan dolar kuru nedeniyle bu veride düşüş kaydedilemiyor. Yüzde 10.8’lik enflasyon oranı büyümenin de önündeki en büyük problerin başında gösteriliyor. Enflasyonla birlikte işsizlik oranı da negatif makro veriler arasında sayılıyor.

TAHTAKALE KISA SÜRE İŞLEM DURDURDU

Dün doların 4.92 liralık yeni rekoru Tahtakale’de bulunan dövizcileri hareketlendirdi. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle buradaki bazı döviz bürolarının tabela kapattığı yani döviz alım ve satışını kısa süreli durdurduğu görüldü.