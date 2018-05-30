TL, hafta başında, TCMB'nin attığı sadeleşme adımı sonrası başlayan değerlenme eğilimini bugün de sürdürüyor. TL, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin ortalama yüzde 0,5 düşüş kaydettiği hafta başından bu yana dolar karşısında yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Bugün analistlerin destek olarak nitelendirdiği 4,55'in altında düşüşü hızlanan dolar/TL, 4,4821'e kadar geriledi ve saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 4,4920 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 düşüşle 5,2150, sterlin/TL de yüzde 1 değer kaybıyla 5,9670 seviyesinden işlem görüyor.

BIST 100 ENDEKSİ 105.000 PUANIN ÜZERİNDE

Döviz kurlarındaki gerilemeden destek bulan Borsa İstanbul'da da alımların güçlendiği görülüyor. Dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle sabah açılışta 104.551,92 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçerek önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 105.500 seviyesinde dengelendi.

Analistler, TCMB'nin adımları ile TL'ye ilginin arttığını ifade ederek, teknik açıdan dolar/TL’de 4,40 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

BIST 100 endeksinin 105.000 puan üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 108.000 direncinin takip edileceğini belirten analistler, bugün yoğun veri gündeminin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.