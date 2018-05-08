TMSF'den yapılan açıklamaya göre, ihaleye katılmak isteyenler, 4 Haziran tarihine kadar beş bin lira ücret karşılığında ihale şartnamesini satın alarak, muhammen bedelin yüzde 10´u olan 127 milyon 890 bin lira tutarında teminat sunmaları gerekiyor.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre açıklamada, ihalenin 5 Haziran tarihinde gerçekleştirileceği, olası bir pazarlığın da 6 Haziran tarihinde yapılacağı belirtildi ve şöyle denildi:

"Mark Antalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile ilgili Tahılpazarı Mah. Şarampol Cad. No:84 Muratpaşa-Antalya adresinde bilgi odası kurulacak olup, yatırımcılar bilgi odasından 10.05.2018-01.06.2018 tarihleri arasında 5.000 TL ücret karşılığında yararlanabileceklerdir.

Antalya ili, Muratpaşa ilçesinde yer alan MarkAntalya AVM, Ağustos 2013 tarihinde ziyaretçiye açıldı. Toplam 28 adet bağımsız bölümden oluşan AVM´nin yaklaşık 55 bin metrekare kiralanabilir alanı bulunuyor. AVM´de sinema, spor salonu, modern çocuk eğlence merkezi, iki bin 600 araç kapasiteli otopark, geniş teras alanları, zengin restoran alanları yer almakta."