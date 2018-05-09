Gülal, Kayseri'deki temasları sırasında yaptığı açıklamada, TMSF'nin finansal güvenlik ağının en önemli aktörlerinden biri olduğunu söyledi. Devletin garanti ettiği mevduatın sigortası olduklarını belirten Gülal, üçer aylık süreyle bankalardan prim toplayıp herhangi bir sıkıntı oluştuğunda mevduatları ödemekle mükellef olduklarını ifade etti.
Gülal, şunları söyledi:
"Burada bizim 34,7 milyar liralık bir rezervimiz oluştu. Bu rezerv Avrupa'nın en büyük rezervi. Bizden başka bu rezervi yakalayan ülke yok. Oransal olarak baktığımızda burada önemli olan toplam sigortalı olan mevduatın rezervi karşılama oranı. Bu oran Avrupa'da yüzde 2'lerde ama bizde 7,6 seviyesinde. Toplam mevduatın rezerve oranında ise kabul görülen oran Amerika'da yüzde 1 seviyesinde, Avrupa'da 0,8 seviyesinde ama benim kurumumun rasyosu 1,8 seviyesinde. Dolayısıyla bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim biz Avrupa'nın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumlarından biriyiz. Bu, sisteme güven sağlıyor. Herhangi bir ekonomik kriz yaşamadığımız için rezervimizi sürekli arttırdık."
Sadece Bank Asya ile alakalı bir yükümlülüklerinin oluştuğuna işaret eden Gülal, yükümlülükleriyle ilgili parayı ödediklerini anlattı. Gülal, Bank Asya'dan kaynaklanan ödedikleri parayı tahsil edeceklerini dile getirerek, "2001'de önemli bir kriz yaşadık. Devletimiz tüm yükümlülüklerini ödemekle karşı karşıya kaldı. Biz o yükümlülüğü devletimizden almak üzere çalışıyoruz. Bu manada da çok ciddi rezervimiz var" diye konuştu.
TMSF KAYYUMLUĞUNDA 960 ŞİRKET YÖNETİLİYOR
TMSF kayyumluğunda yönetilen şirket sayısının 960 ve bu şirketlerin aktif büyüklüğünün 50 milyar lira seviyesinde olduğunu kaydeden Gülal, "Devraldığımız tarihten itibaren aktif olarak bu şirketler yüzde 12 büyüdü. Temel politikamızda bu şirketler üretmeye ve istihdam yaratmaya devam edecek. Bu firmalarda herhangi bir irtifa kaybı olmayacak" dedi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili mücadelede etkin bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Gülal, şöyle devam etti:
"Biz elimizden geldiği kadar özellikle üst düzey yöneticilerde bu temizliği yaptık. FETÖ ile iltisakı olan yöneticilerle yollarımızı ayırdık. Hala da bu mücadeleye devam ediyoruz. Mümkün olduğu kadar dışarıdan daha profesyonel arkadaşlarla buraları yönetmeye çalışıyoruz. Genel itibarıyla kayyum olarak atadığımız arkadaşlarımızın performansı gayet iyi. Bu şirketlerin ekonomik devamlılığıyla alakalı bir tehlike söz konusuysa firmaların satışı gündeme gelebilir. Özellikle büyük gruplarla alakalı da mahkemelerin bitmesini bekliyoruz. Şu an bu şirketlerde 48 bin 300 civarında çalışanımız var. Biz istihdamda da seviyeyi koruduk."
"MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK"
Gülal, Dumankaya ve Fi Yapı şirketleriyle ilgili yaşanan mağduriyetlerin giderilmesiyle alakalı Alman bir grupla anlaşmada son aşamaya geldiklerini ve önümüzdeki günlere sözleşmeyi imzalayacaklarını ifade etti. Alman grubun tamamlanmayan inşaatları bitireceğini aktaran Gülal, "Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderecek inşallah. Hemen hemen 8 bine yakın mağdur var" dedi.
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