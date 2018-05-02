Tochigi SC - Kyoto Purple Sanga maç önü

Japonya J2 Lig maçında Tochigi SC ile Kyoto Purple Sanga, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 08:00. Tochigi SC 15 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Kyoto Purple Sanga 9 puanda ve 21. sırada. Ev sahibi Tochigi SC, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Kyoto Purple Sanga son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 519 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tochigi SC kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Kyoto Purple Sanga sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Tochigi SC son hafta oynanan Consadole Sapporo maçında 4-1 yenildi.

Kyoto Purple Sanga, Mito Hollyhock karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Tochigi SC, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 11 gol yedi.

Kyoto Purple Sanga, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Kyoto Purple Sanga, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.