Tochigi SC - Machida Zelvia düellosu

Japonya J2 Lig maçında Tochigi SC ile Machida Zelvia, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 08:00. 19 puanlı Tochigi SC 10. sırada bulunuyor, Machida Zelvia 25 puana sahip ve 4. sırada. Tochigi SC, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Machida Zelvia, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 341 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tochigi SC kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Machida Zelvia sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler.

Tochigi SC son hafta oynanan Machida Zelvia maçında 1-0 kazandı.

Machida Zelvia ise Tochigi SC karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Tochigi SC, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 12 gol yedi.

Machida Zelvia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Machida Zelvia, 15 gol atarken 11 gol yedi.