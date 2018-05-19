Tochigi SC - Machida Zelvia rakamlar

Tochigi SC ve Machida Zelvia, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 08:00. Tochigi SC 19 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Machida Zelvia 25 puanda ve 4. sırada. Tochigi SC, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Machida Zelvia, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 341 kodlu maçı oynayanlar; Tochigi SC galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Machida Zelvia galibiyet oranı 2.40.

Tochigi SC son haftadaki Machida Zelvia müsabasında 1-0 kazandı.

Machida Zelvia, Tochigi SC karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Tochigi SC, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 12 gol yedi.

Machida Zelvia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Machida Zelvia, 15 gol atarken 11 gol yedi.