Tochigi SC - Mito Hollyhock maçı heyecanı

Japonya J2 Lig maçında Tochigi SC ile Mito Hollyhock, 10 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 08:00. 20 puanlı Tochigi SC 16. sırada bulunuyor, Mito Hollyhock 18 puana sahip ve 19. sırada. Ev sahibi Tochigi SC, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Mito Hollyhock son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 266 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tochigi SC kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.70, Mito Hollyhock sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler.

Tochigi SC önceki hafta V-Varen Nagasaki mücadelesinde 0-1 yenildi.

Mito Hollyhock ise FC Gifu maçında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Tochigi SC, 12 gol attı ve 13 gol yedi.

Mito Hollyhock, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Mito Hollyhock, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.