Tochigi SC - Omiya maçı ne zaman?

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Tochigi SC, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Omiya takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 08:00. Tochigi SC 20 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Omiya 18 puanda ve 17. sırada. Tochigi SC son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Omiya son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 223. İddaa'da Tochigi SC kazanır 2.60, berabere biter 2.90, Omiya kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tochigi SC son haftadaki V-Varen Nagasaki müsabasında 0-1 yenildi.

Omiya, JEF United Chiba karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tochigi SC, 12 gol attı ve 12 gol yedi.

Omiya ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Omiya, 10 gol atarken 12 gol yedi.