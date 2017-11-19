TOFAŞ: 80 - Anadolu Efes: 69

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Erşan Kartal, Halit Can Cihan, Alper Gözgök

TOFAŞ: Morgan, 6, Crocker 16, Mejia 18, Henry 7, Muhsin Yaşar, Barış Ermiş 9, Yiğit Arslan 3, Owens 10, Kadji 11

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 3, Ledo 13, Stimac 13, Dunston 12, Simon 12, McCollum 5, Birkan Batuk 3, Motum 8

1. Periyot: 19-17

Devre: 42-28

3.Periyot: 54-51

TOFAŞ, yedinci maçından da galibiyetle ayrılarak, namağlup liderliğini sürdürdü. Anadolu Efes ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Dunston ve Stimac ile etkili olan Anadolu Efes, 7. dakikayı 11-8 önde geçti. İlk dakikalardaki baskıyı kıran TOFAŞ, Crocker ile dış isabetler bularak, 9. dakikada skoru 17-17 eşitledi. Aynı dakika içerisinde Mejia ile skor üreten mavi-yeşilliler, çeyreği 19-17 üstün kapattı.

İkinci periyota Henry, Owens ve Barış Ermiş'in basketleriyle başlayan TOFAŞ, 4. dakikada farkı 6'ya (27-21) çıkardı. Savunmadaki sertliğini arttırarak rakibini top kayıplarına zorlayan Bursa temsilcisi, Crocker, Barış Ermiş ve Owens ile hızlı hücumları da sayıya çevirince 9. dakikada 8-0'lık seri yakaladı ve skoru 39-26'ya getirdi. Aynı dakika içerisinde Barış Ermiş de sayı üretince, mavi-yeşilliler soyunma odasına 42-28 önde gitti.

Üçüncü periyoda daha temkinli bir düzenle çıkan Anadolu Efes Simon ve Dunston ile boyalı alanda etkili olarak, 4. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 43-35. Kalan dakikalarda TOFAŞ, rakibine Mejia ve Owens ile cevap verse de iyi oyunu sürdüren mavi-beyazlılar, 29. dakikada Botun ve Simon ile skor üretince final periyoduna farkı 3 sayıya indirerek, 54-51 geride girdi.

Son periyoda taraftarın da desteğini arkasına alarak başlayan TOFAŞ, Morgan, Kadji ve Mejia ile dış atışlardan isabetle dönünce 32. dakika fark tekrar çift hanelere (63-53) çıktı. Kalan dakikalarda rakibinin skorda geri gelmesine izin vermeyen Bursa temsilcisi, maçtan da 80-69 galibiyetle ayrıldı.

TOFAŞ'ta 18 sayı üreten Mejia maçın en skorer ismi olurken, Anadolu Efes'te Ledo ve Stimac 13'er sayıyla oynadı.

Öte yandan, eski milli basketbolcu Mehmet Okur'a TOFAŞ'ta oynadığı yıllarda giydiği 13 numaralı formanın bulunduğu tablo hediye edildi.