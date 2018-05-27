TOFAŞ: 91 - Anadolu Efes: 63

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Can Mavisu

TOFAŞ: Morgan 11, Crocker 16, Mejia 12, Henry 8, Owens 2, Berkan Durmaz 4, Barış Ermiş 7, Yiğit Arslan 11, Efe Beşok, Mert Konuk, Kadji 11, Muhsin Yaşar 9

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 6, Motum, Weems 12, Dunston 12, Simon 13, McCollum 3, Brown 10, Birkan Batuk, Arda Erdoğan, Onuralp Bitim, Berk Demir 4, Muhaymin Mustafa 3

1. Periyot: 27-17

Devre: 50-42

3. Periyot: 78-53

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Owens, Kadji ve Crocker ile skor üreten TOFAŞ'a Anadolu Efes, Dunston ve Doğuş Balbay'ın sayılarıyla karşılık verince ilk 5 dakika 10-10 eşitlikle geçildi. Henry ve Barış Ermiş'in skora katkısıyla üst üste sayılar bulan Bursa temsilcisi, 13-0'lık seri yakalayıp, 10. dakika içinde skoru 27-16'ya getirdi ve çeyreği de 27-17 üstün kapattı.

İkinci çeyrekte Simon ile skor üreterek farkı eritmeye çalışan Anadolu Efes'e yüksek yüzdeyle 3 sayı atarak karşılık veren mavi-yeşilliler, 15. dakikayı 40-20 önde geçti, soyunma odasına da 50-42 üstün gitti.

Üçüncü periyotta tempoyu iyice artıran TOFAŞ, boyalı alanda iyi savunduğu rakibi karşısında hücumda da üst üste uzak mesafeli atışlarla sayılar buldu ve yakaladığı 12-0'lık seriyle 26. dakikada skoru 69-44'e getirdi. Skor üretmeye devam eden Bursa temsilcisi, final çeyreğine 78-53 önde girdi.

Üstün oyununu son periyotta da sürdüren TOFAŞ, maçtan 91-63 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta 16 sayı üreten Crocker, maçın en skorer ismi oldu. Anadolu Efes'te Simon, 13 sayıyla oynadı.