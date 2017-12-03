TOFAŞ: 97 - Galatasaray Odeabank: 90 | MAÇ SONUCU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Galatasaray Odeabank'ı 97-90 yendi. TOFAŞ, bu sonuçla namağlup liderliğini sürdürdü. Galatasaray Odeabank ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta TOFAŞ, boyalı alandan Muhsin Yaşar ile etkili olarak, 6. dakikayı 15-10 önde geçti. Rakibinin farkı açmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank, Göksenin Köksal ve Hardy ile dış atışlardan sayı bularak 8. dakikada skoru lehine çevirdi: 17-18. İki takımın üstünlük kurma mücadelesiyle geçen periyotta daha etkili olan sarı-kırmızılı ekip, çeyreği 27-25 önde bitirdi.
İkinci periyoda iyi başlayan, Yiğit Arslan ve Owens ile etkili olan TOFAŞ, 12. dakikada skoru 32-31'e getirerek öne geçse de Hopson ve Göksenin Köksal ile skor üreten Galatasaray Odeabank, tekrar üstünlük kurdu ve 17. dakikada farkı 6 sayıya (38-44) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümünde savunmada sertliği artıran TOFAŞ, hızlı hücumlarda Morgan ile skor üretti ve farkı azalttı. Maçın ilk yarısı, Galatasaray Odeabank'ın 53-52 üstünlüğüyle tamamlandı.
Üçüncü çeyreğin başında Crocker ile 2 sayılık basket bulan TOFAŞ, Henry ve Owens'ın skora katkısıyla, 24. dakikayı 61-55 önde geçti. Owens'ın üst üste bulduğu sayılarla 28. dakikada farkı ilk kez çift hanelere (73-63) çıkaran mavi-beyazlılar, final periyoduna 79-65 üstün girdi.
Son çeyrekte rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen TOFAŞ, salondan 97-90 galip ayrıldı.
TOFAŞ'ta 24 sayı üreten Morgan, maçın en skorer ismi oldu. Galatasaray Odeabank'ta ise Hardy 21 sayıyla oynadı.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Serkan Emlek, İsmail Aydın, Duhan Köyiçi
TOFAŞ: Morgan 24, Crocker 20, Mejia 12, Henry 14, Muhsin Yaşar 6, Barış Ermiş, Yiğit Arslan 3, Owens 8, Kadji 10
GALATASARAY ODEABANK: Hardy 21, Ege Arar 2, Renfroe 12, Summers, Göksenin Köksal 9, Taylor 11, Mehmet Yağmur 6, Hendrix 8, Hopson 10, Emir Preldzic 11
1. PERİYOT: 25-27
DEVRE: 52-53
3. PERİYOT: 79-65
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 39.45 Emir Preldzic (Galatasaray Odeabank)
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