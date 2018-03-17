TOFAŞ: 93 - BANVİT: 104
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Halit Can Cihan
TOFAŞ: Crocker 15, Mejia 14, Henry 16, Kadji 15, Muhsin Yaşar, Morgan 17, Barış Ermiş 6, Yiğit Arslan 4, Owens 6
BANVİT: Thomas 10, Vidmar 13, Rautins 10, Taylor 7, Caloiaro 16, Şehmus Hazer 13, Kulig 7, Tolga Geçim 12, Erkin Şenel 2, Rıdvan Öncel 14
1. PERİYOT: 21-26
DEVRE: 42-43
3. PERİYOT: 69-64
5 FAUL: 37.55 Kulig (Banvit)
Karşılaşmaya Caloiaro ve Vidmar'ın boyalı alandan bulduğu sayılarla başlayan Banvit, 5. dakikayı 11-6 üstün geçti. Rakibinin etkili başlangıcına sert savunma yaparak karşılık vermeye çalışan TOFAŞ, Crocker ve Henry ile set hücumlarında sayı bulsa da kalan bölümde pota altını iyi kullanmaya devam eden konuk ekip, ilk çeyreği 26-21 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Rıdvan Öncel'in üst üste sayılarıyla başlayan Banvit, 8-0'lık seri yakalayarak 12. dakika içinde skoru 31-21'e getirdi. Banvit, Kulig ve Şehmus Hazer'in basketleriyle 13. dakikada farkı 16 sayıya (23-39) çıkarsa da TOFAŞ; Mejia, Crocker ve Morgan üçlüsüyle oyuna tutundu ve farkı indirdi. Soyunma odasına, Banvit'in 43-42 üstünlüğüyle gidildi.
Üçüncü periyodun başında Owens ile basket bulan TOFAŞ, maçta ilk kez öne geçti: 44-43. Henry ve Mejia'nın sayılarıyla 27. dakikada farkı 6 sayıya çıkaran (62-56) ev sahibi ekip, kalan bölümde de iyi oyununu sürdürerek final periyoduna 69-64 üstün gitti.
Son çeyreğe daha iyi başlayan taraf olan Banvit, rakibini top kayıplarına zorlayarak hızlı hücumlarda Rıdvan Öncel, Vidmar ve Taylor ile üst üste sayılar buldu, 11-0'lık seri yakalayarak skoru lehine çevirdi ve 32. dakikada skoru 75-69'a getirdi. Kalan dakikalarda üç sayılık atışlarda yüksek yüzde yakalayan Banvit, TOFAŞ'ın tekrar skorda geri gelmesine izin vermedi ve maçtan 104-93 galip ayrıldı.
TOFAŞ'ta 17 sayı üreten Morgan, maçın en skorer ismi olurken, Banvit'te 16 sayı kaydeden Caloiaro galibiyette önemli rol oynadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.