Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde heyecan sürüyor! Serinin 3. maçında son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, 18 yıl sonra ilk kez finale yükselen TOFAŞ'a konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da elde ettiği 2-0'lık avantajı korumak isterken TOFAŞ ise Fenerbahçe Doğuş'a kolay teslim olmak istemiyor. Basketbolseverler nefeslerini tuttu bu mücadeleyi bekliyor!

TOFAŞ - Fenerbahçe Doğuş

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin normal sezonunı 30 maçta aldığı 27 galibiyet 3 mağlubiyetle lider tamamlayan Fenerbahçe Doğuş, play-off'ta çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Basketbol'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında zorlanmadı ve 81-66 ile 77-54'lük skorlarla 2-0'lık skora ulaşarak yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Doğuş, play-off yarı finalinde Banvit'le eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 86-81 kazanırken ikinci maçta zorlandı. Uzatmalara giden mücadeleden 98-93'lük skorla galip ayrılan taraf Fenerbahçe Doğuş oldu. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da elde ettiği 2-0'lık avantajı, deplasmana da taşıdı ve serinin 3. maçında Banvit'i 84-73 mağlup ederek finale yükseldi.





TOFAŞ, TARİHİNİN EN İYİ BAŞLANGICINI YAPMIŞTI



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne hızlı bir giriş yapan ve ilk 10 hafta rakiplerine boyun eğmeyen TOFAŞ, Orhun Ene yönetiminde kulüp tarihinin en iyi başlangıcına imza atmıştı. Bursa temsilcisi, normal sezonun 11. haftasında Fenerbahçe Doğuş karşısında namağlup unvanını kaybetmişti.

Normal sezonu 24 galibiyet, 6 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan TOFAŞ, play-off'ta çeyrek finalde Eskişehir Basket'le eşleşti. İlk maçta rakibine 85-58'lik üstünlük kuran TOFAŞ, ikinci maçta zorlansa da kazanmayı başardı. Bursa temsilcisi, uzatmalara giden maçta 99-98'lik skorla kazanmayı başardı ve yarı finalde Anadolu Efes'le eşleşti.

Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Anadolu Efes'i ilk iki maçta mağlup eden TOFAŞ, üçüncü maçta rakibine deplasmanda 94-88'lik skorla yenildi. 4. maçta yine deplasmanda oynayan TOFAŞ, rakibini 76-70 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

TOFAŞ-FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinin üçüncü maçında TOFAŞ, kendi seyircisi önünde Fenerbahçe Doğuş'u ağırlayacak. TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maçı 'da TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak müsabakayı Emin Moğolkoç, Alper Özgök, Mehmet Şahin hakem üçlüsü yönetecek. TOFAŞ - Fenerbahçe Doğuş maçı, beIN SPORTS 3'ten canlı olarak izlenebilecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisinde TOFAŞ karşısında 2-0 öne geçen Fenerbahçe Doğuş, yakaladığı galibiyet serileriyle dikkati çekiyor. Sarı-lacivertliler, TOFAŞ'ı 4-0'la geçip şampiyon olması durumunda lig tarihinin play-off'larda üst üste en fazla galibiyet alan takımı olacak

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda final serisinin 2-0'lık skorla önde olan sarı-lacivertliler, gözünü Anadolu Efes'in 20 yıllık "play-off galibiyet serisine" dikti.

Yaklaşık 2 yıldır play-off'ta maç kaybetmeten ve bu seviyede oynadığı son 16 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, TOFAŞ serisini de 4-0'la geçmesi durumunda adını bir kez daha Türk basketbol tarihine yazdıracak.

Ligde 1983-1984 sezonunda başlayan play-off sisteminde bu seviyede en fazla galibiyet serisini o zamanki adıyla Efes Pilsen yaşadı. Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 ve 1996-1997 sezonlarında oynadığı 7'şer play-off maçını da kayıpsız geçti. 1997-1998 sezonunda ise play-off'taki ilk 4 maçını kazanan lacivert-beyazlılar, 18 maçlık galibiyet serisine imza attı.

Fenerbahçe Doğuş ise en son play-off yenilgisini 11 Haziran 2016'da Anadolu Efes karşısında aldı. Aynı sezonun son maçında Anadolu Efes'i yenerek şampiyon olan Fenerbahçe, geçen sezon oynadığı 9 play-off karşılaşmasında da rakiplerine şans tanımadı. Sarı-lacivertliler, bu sezon da final serisine geldiği play-off'larda maç kaybetmedi ve 7'da 7 yaparak galibiyet serisini 17 maça yükseltti.

Fenerbahçe Doğuş'un bu rekoru egale etmesi için bir, kırması içinse 2 galibiyete ihtiyacı var.

YAKLAŞIK 5 AYDIR MAÇ KAYBETMİYOR!

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'inde yaklaşık 5 aydır maç kaybetmiyor.

Son yenilgisini 28 Ocak'ta Banvit karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 21 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe Doğuş, ligde oynadığı son 67 maçta ise sadece 3 kez kaybetti. Sarı-lacivertlileri, 11 Aralık 2016'dan bu yana ligde sadece Darüşşafaka, Anadolu Efes ve Banvit yenebildi.

İÇ SAHADAKİ REKORUNU GELİŞTİRİYOR!

İç sahada en fazla galibiyet serisi yakalayan ekip olan Fenerbahçe Doğuş, bu rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı son 59 lig maçını da kazanarak ulaşılması zor bir rekora imza attı.

Fenerbahçe Doğuş, son iç saha yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında almıştı. Ataşehir'deki salonda yaklaşık 3 yıldır sarı-lacivertlilerin bileğini büken bir takım olmadı.