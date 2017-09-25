TOFAŞ, Ivan Paunic'i kadrosuna kattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2017-2018 sezonu öncesi kadrosuna bir takviye daha yaptı. Mavi-yeşilli ekip, son olarak İspanya 1'inci Lig ekiplerinden Montakit Fuenlabrada'da forma giyen şutör gard (2) Ivan Paunic'i resmen renklerine bağladı. Paunic ile 2 aylık sözleşme imzalanırken, Sırp basketbolcu 2016-2017 sezonunda süre aldığı 29 lig maçında 10.3 sayı, 2.4 ribaunt ve 1.2 asist; 14 Eurocup karşılaşmasında ise 11.9 sayı, 1.4 ribaunt, 2.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER