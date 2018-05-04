Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üreterek yurtiçi ve yurtdışı pazarlara satışını gerçekleştirdiği Fiat Doblo ve Fiat Fiorino modelleri PTT'nin de tercihi oldu. Tofaş, posta, kargo, bankacılık, lojistik ve elektronik ticaret hizmetleri alanında Türkiye’nin öncü kuruluşu olan PTT'ye Türkiye genelindeki posta hizmetlerinde kullanılmak üzere 1507 adet Fiat Doblo ve Fiat Fiorino teslimatı gerçekleştirdi.
PTT'ye teslim edilen araçların 1000 kadarını Fiat Fiorino, ortalama 500 adedini ise Fiat Doblo oluşturdu.
Doblo ve Fiorino 10 yıldır segmentinin lideri!
Son 10 yılda Türkiye'de 2,8 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini ve bunun sonucu olarak Türkiye'nin en çok üretim yapan tesisi konumuna geldiklerini belirten Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, "Tofaş fabrikasında üreterek dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğimiz Doblo ve Fiorino modellerimiz ise ülkemizde 10 yıldır segmentlerinin lideri konumundalar. Tofaş’ın gururu olan Doblo ve Fiorino’nun PTT tarafından, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmetleri için tercih edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesile ile teslimatını gerçekleştirdiğimiz 1507 kadar aracımızın PTT teşkilatının faaliyetlerine fayda sağlayacağına inanıyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
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