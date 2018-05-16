Tokat' da ilk iftar saat kaçta yapılacak

2018 Ramazan ayı 16 Mayıs itibariyle başladı. Tokat ilk sahuru yaptıktan sonra ilk iftara hazırlanmaya başladı. Tokat'da iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Tokat iftar vakti...

TOKAT İFTAR VAKTİ 2018

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Tokat iftar vakti 19:50 olarak yer almakta. Tokat'da saat 19:50’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

TOKAT İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Tokat yarın gece 2. sahura kalkacak. Tokat sahur vakti 03:24 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Tokat'da 03:24 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

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