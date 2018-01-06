Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, Tokat'ın Erbaa ilçesi Hacıali köyünde saat 22.45'de 4.0, saat 22.46'da Canbolat köyünde 2.6, saat 22.47'de 3.4, 23.13'te Hacıali köyünde 2.3 büyüklüğünde art arda 4 deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 7 kilometre altında meydana geldi.

Kısa süreliğine paniğe neden olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

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