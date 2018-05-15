Ramazan ayının ilk buluşması 16 Haziran gecesi sahur ile gerçekleşecek. Tokat’da bugün ilk kez sahura kalkıp niyet edeceklerin merak ettiği sahur vakti saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilerle hazırladığımız 2018 Tokat sahur ve imsak vakitleri…

TOKAT SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Tokat’da sahur vakti (imsak) 03:25 olarak görülüyor. Tokat’da saat 03:25’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

TOKAT'DA RAMAZAN ÖNCESİ DENETİM



Tokat’ın Zile Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ekmek ve pide fırınlarında hijyen ve gramaj denetimlerine başladı.

Zabıta ekipleri fırınlarda gerekli denetimleri yaparak temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığını ve genel temizlik ve ekmek fiyatlarının kontrolünü yaptı. Halkın sağlığını korumak için fırınlarda rutin kontroller yaptıklarını belirten Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, "Vatandaşlarımızın daha iyi, kaliteli hizmet alabilmeleri, sağlıklı ve temiz ekmek yiyebilmeleri için fırınlarda rutin olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayının da yaklaşması nedeniyle denetimlerimizi biraz daha sıklaştırdık. Vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini dikkate alıyoruz. Özellikle gramaj ve hijyen konusunda çok hassasız. Halkımızın sağlığı bizim birinci önceliğimizdir. Kurallara uymayan fırın ve imalathanelerin tamamını istenilen standartlara getirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kurallara uymayan, halkımızın sağlığını hiçe sayan işletmelere ise gerekli cezalar uygulanacaktır. Belediye olarak bu tür denetimlerimiz aralıksız olarak devam edeceğiz" diye konuştu.

Zabıta Müdürü Metin Günfer, denetimlerin sıklıkla yapılacağını belirterek 230 gram Ramazan pidesinin fiyatının 1,5 lira olduğunu söyledi.





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