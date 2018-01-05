Tokat'ın Erbaa ilçesinde Hasan ve Esra Köybaşı çiftinin üç yaşlarındaki ikiz çocukları Feyza ve Beyza, 24 Aralık 2017'de rahatsızlandı. Ailesinin Erbaa Devlet Hastanesi'ne götürdüğü ikizler, buradan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOPÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Gribal enfeksiyon teşhisi konulan Beyza'nın ikizi Feyza, 31 Aralık 2017 tarihinde tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Akciğerlerinde de sorun bulunan Beyza ise hastanede tutuldu. Ancak Beyza, 2 Ocak'ta doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Minik Beyza, aynı gün ilçe merkezindeki Evyaba Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
DHA'nın haberine göre doktorların domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünden şüphelenmesi nedeni ile Beyza'dan alınan kan örneği, incelenmek üzere Sağlık Bakanlığı Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na gönderildi. Tahlil sonucunun beklendiği belirtildi.
Tokat Valisi Ömer Toraman, kentte mevsimsel hastalıklarda artış olduğunu ifade ederek, ''Mevsimsel salgın hastalıklarda döneme bağlı olarak artışlar olabiliyor. Bunun dışında özel olarak bir durum bilgimiz dahilinde değil. Grip tanımı pek çok virüsün etki ettiği bir genel isimlendirme. Bunların çeşitleri türleri her yıl değişebiliyor. Dolayısıyla mevsime bağlı rahatsızlıklar bunlar. Çok özel bir durum olduğunu düşünmüyorum'' dedi.
'TETKİK İÇİN GÖNDERİLEN TAHLİLLER VAR'
Mevsime bağlı özellikle çocukluk çağındaki hastalarda ağır grip vakaların olabileceğini kaydeden GOPÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise şöyle konuştu:
''Şüpheli olanlar mutlaka tetkik için gönderiliyor ve sonuçları değerlendiriliyor. Ama şu anda paylaşılacak net bir bilgi yok. Her kış mevsiminde bu dönemde çocuklarda görülen ağır vakalar bizde de rastlanılıyor ve kaybedilen vakalar olabiliyor. Ama bunun teferruatında 'şöyle' diye ifade etmek için şu anda bir şey söylemek mümkün değil.
Şüpheli vakalar mutlaka tetkik ediliyor. Olağan dışı, her yıl görülenlerin dışında bir şey yok. Tetkik için gönderilen tahliller var. Sonuçlarını almak lazım, henüz sonuçlarını görmeden bir şey söylemek mümkün değil.''
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.