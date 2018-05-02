Tokat'ın Turhal ilçesinde patika yoldan geçmeye çalışan 49 koyun birbirini ezerek öldü.

İHA'nın haberine göre, Ercan Aygün'ün yayladan indirdiği küçükbaş hayvanlar, Turhal ilçesi Arzupınarı köyü Mercimek Tepesi mevkiinde ürkerek kayalıkların arasındaki yola yöneldi. Birbirini takip eden koyunlar yokuş aşağı patika yoldan geçerken birbirini ezdi. Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan evli ve 2 çocuk babası Ercan Aygün, kredi ile aldığı koyunların 49'unun ölmesinden dolayı mağdur olduğunu söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne başvuran Aygün, mağduriyetinin karşılanması için destek beklediğini kaydetti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER