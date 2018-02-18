Alınan bilgiye göre, Ahmet Paray idaresindeki, 60 AP 665 plakalı otomobil, Tokat, Niksar Karayolu Gökdere Köyü mevkisinde istinat duvarına çarptı.

AA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle alev alan araçtaki sürücü ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi olay yerinde yanarak, yaşamını yitirdi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Trafik kazasında aynı araç içerisinde yanarak ölen 5 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Yanan aracın içerisinde bulan Ahmet Paray, eşi Kadriye Paray (47), kızı Damla Paray (18) sürücü Ahmet Paray'ın kardeşi Selma Yalçın ve kızının arkadaşı Ebranur Gür (18) yanarak can verdi.

Kazada yanarak hayatını kaybeden 5 kişinin cesetleri savcının olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

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