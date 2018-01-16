Tokat'ın Zile ilçesinde bir kişi arasının bozuk olduğu babasını boğazını keserek öldürdü.

İHA'nın haberine göre, 30 yaşındaki işsiz Fatih S., babası 61 yaşındaki Hacı Ali S.'nin alkol kullanıyor olmasından duyduğu rahatsızlık sonrasında annesi 58 yaşındaki Ayşe S.'yi de yanına alarak 6 ay boyunca ayrı yaşadı. Yakınların araya girmesiyle 3 çocuk sahibi çift dün akşam barıştırıldıktan sonra Ayşe S., Zile ilçe merkezinde bulunan evine geri döndü. Bu durumu öğrenen Fatih S. eve giderek anne ve babasıyla tartışmaya başladı.

Tartışma devam ederken evdeki mutfak bıçağıyla Fatih S. tarafından karnından yaralanan Hacı Ali S., can havliyle kendisini dışarı atmaya çalıştı. Sokak kapısında babasını yakalayan Fatih S., talihsiz adamın burada boğazını keserek öldürdü. Daha sonra içeriye dönen Fatih S., annesi Ayşe S.'yi de darp etti. Komşuların polise haber vermesiyle birlikte olay yerine gelen emniyet güçlerince gözaltına alınan Fatih S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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