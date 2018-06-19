Korku ve heyecan yaşadılar

Başçiftlik ilçesinde bin 781 rakımlı Somun tepesinde doğal güzellikleri görüntüleyen fotoğraf tutkunu Mustafa Kılınç, bir anda Osmanlı Yaylası üzerine doğru hızla hareket eden doğa olayını fark etti. Kum fırtınasını andıran görüntülerde Osmanlı Yaylası üzerine hızla ilerleyen sis dakikalar içerisinde yayla evlerinin üzerini kaplarken, o anlara tanıklık edenler büyük bir heyecan yaşadı. Korku ile heyecanın birlikte yaşandığı görüntüler, objektife böyle yansıdı.

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