Tokat'ta Mustafa Sabri İmam Hatip Lisesi'nin adı değiştirildi

Tokat’ta yeni açılan bir imam hatip lisesine Mustafa Sabri adının verilmesi tepkiyle karşılandı. Okulun adı kısa sürede değiştirilerek Şehit Yakup Akdağ İmam Hatip Lisesi oldu.

Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ, Siirt’in Baykan İlçesinde sivil bir araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit düşmüştü.

Mustafa Sabri adının verilmesinin ardından Eğitim-Sen Tokat Şubesi şu açıklamayı yapmıştı:

“Damat Ferit hükümetinde şeyhülislam olarak görev yapan 1869 Tokat doğumlu Mustafa Sabri; Mustafa Kemal için ‘Sultan Osman Oğlunun’ makamına geçmek isteyen kişi diyen, aynı zamanda İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ne mensup bir kişidir. İstanbul hükümetinin, Anadolu’daki milli mücadele hareketine karşı yumuşak davrandığını savunmuş, Sevr Antlaşması’nın kabulünü ısrarla istemiş hatta bunun için eşinden bile eleştiri almıştır. Milli Mücadele’ye karşı daima olumsuz tutum ve davranışlar içerisinde yer alan Mustafa Sabri, yeni kurulan Türk devletini ve rejimini daima eleştiren, tüm inkılaplara karşı çıkan, Cumhuriyete ve Atatürk’e karşı devamlı kin ve nefret kusan bir kişi olmuştur. Bu kişi Milli Mücadele’nin kazanılmasından sonra önce Yunanistan’a kaçmış ardından Mısır’a geçerek burada ölmüştür. Sonuç olarak, bu kişinin ismi, ilimizde bir Anadolu imam hatip lisesine verilmiştir. limizde, ismi okula verilebilecek bir Türk büyüğü, ilim adamı, eğitimci, yazar, veya sanatçı yok mudur?”

Mustafa Sabri