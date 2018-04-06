İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye ilçesine bağlı Büşürüm, Sorkun Çeşme ve Toklar köyleri bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 2018/87 Operasyonu" kapsamında keşif, gözetleme ve arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

AA'nın haberine göre, taramalarda bölücü terör örgütü mensuplarının kullanabilecekleri değerlendirilen sığınak, barınak ve depo ile yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası gerçekleştirildi.

Uygulamada ayrıca yayla evleri de kontrol edildi.

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