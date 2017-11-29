Tokat'ta yaralı eşek için seferberlik

Tokat'ta dağlık alanda duyarlı bir hayvansever tarafından yaralı olarak bulunan eşek için tüm imkanlar seferber edildi.
İHA'nın haberine göre, Tokat merkeze bağlı Alan köyü yakınlarında karlı kaplı dağlık alanda yaralı olarak bulunan eşek vahşi hayvanlara yem olmaktan kurtarıldı. Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzakta yol kenarında çeşitli yerlerinde yaralar olan ve sol ayağı üzerine basamayan eşek bir iş adamı tarafından fark edildi. Hayvanseverin aracı ile şehir merkezine getirilen yaralı eşeğe ilk müdahale veteriner hekim tarafından yapıldı.
Geceyi duyarlı vatandaşın bahçesinde geçiren eşek için günün ilk ışıklarıyla birlikte tedavisi için yoğun çaba sarf edildi. Bir pikaba güçlükle bildirilebilen eşek kısa bir yolculuğun ardından veteriner hekime götürüldü. Veteriner Hekim Abdulhamit Çelik tarafından muayene edilen eşeğin yaraları sarıldı, üstüne basamadığı ayağına röntgen çekildi. Kırık tespit edilen eşeğin sol ayağı alçıya alındıktan sonra sedye yardımı ile araca taşındı. Eşek tedavisinin devam edeceği hayvanseverin bahçesine tekrar araçla götürüldü.
"ONLARIN DA BİR CANI, DUYGUSU VAR"
Dağlık alanda karların üzerinde eşeği yaralı olarak bırakmaya vicdanı elvermeyen bir otobüs firması sahibi Olgun Dizman, 'hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi olmaz' düşüncesinden hareketle örnek olmasını ümit ettikleri bir davranışta bulunduklarını belirterek, "Sol arka ayağında bir sakatlık var herhalde kurt saldırısına uğramış. Bu mevsimde çok fazla insanın yaşamadığı bir yerde eşeği biz bulmasaydık 'kurda kuşa yem olur' dedikleri şey olacaktı. O nedenle böyle bir davranışta bulunduk. İnşallah herkese örnek olur. Çünkü biz insanlar hayvanlarla birlikte bu dünyada yaşamaya mecburuz. Onlarında bir canı, duygusu var" diye konuştu.
"VATANDAŞIMIZIN DUYARLILIĞI GERÇEKTEN GURUR VERİCİ"
Yaralı eşeğin tedavisini yapan Veteriner Hekim Abdulhamit Çelik, kurt saldırısına uğradığını tahmin ettikleri eşeğin ayak bileklerinde doku, deri kaybı olduğunu, sol ayağında ise kırık tespit ettiklerini söyledi. Bir süre tedavi altında olacak olan eşeğin ayağının alçıya alındığını, yaralarına pansuman yapıldığını ifade eden Çelik, yaralı hayvanın kurtarılmasının örnek olacak bir davranış olduğunu söyledi. Dağda yaralı olarak bulunan eşeğin kurtarılmasının erdemli bir hareket olduğunun altını çizen Çelik, "Bunu yapan vatandaşımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Umarım bu tür davranışları daha sık görürüz. Çok örnek bir davranış, bir hekim olarak gurur duydum. İlk defa böyle bir vaka ile karşılaşıyoruz. Halk arasında 'eşek' diye tabir edilen bir hayvan ama vatandaşımızın gösterdiği duyarlılık gerçekten gurur verici. Bu hayvana müdahale ederken gurur duyduk" şeklinde konuştu.
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