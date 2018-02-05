Tokat'ta 130 kiloyu tartıda gördüğü kilo vermeye karar veren Buket Tulpar, 45 haftada 45 kilo vererek 85 kiloya düştü.

Tokat'ta bir tekstil fabrikasında çalışan ve aşırı kiloları nedeniyle hem iş hayatında hem de sosyal yaşantısında zorluklar yaşayan Buket Tuplar (36), tartıldığında 130 kilo olduğunu görünce diyet yapmaya karar verdi. Birkaç kez diyet yapan ve bunda başarılı olamayan Tulpar, uzman bir diyetisyen aracılığı ile kilolarından kurtulmayı tercih etti. Sıkı bir diyete giren genç kadın, 45 haftada 45 kilo vererek 85 kiloya kadar düştü.

Aşırı kilolarının psikolojik olarak kendisini etkilediğini ifade eden Tulpar, "Dışarı çıkmak istemiyordum, arkadaşlarımla görüşmek istemiyordum. Sosyal hayatımı olumsuz etkiliyordu. Mesela kıyafet almaya gittiğimde beğendiğimi elbiseyi alamıyordum, bana olan bir elbiseyi de beğenmesem de almak durumunda kalıyordum. Kilolarım nedeni ile insanların bakışlarından rahatsız oluyordum. Zayıfladığımı görmeye başladığımda çok mutlu oldum. 45 haftada 45 kilo verdim. 130 kilodan 85 kiloya düştüm" dedi.

HEDEFİ 15 KİLO DAHA VERMEK"

Kilolarından kurtulduğu için artık daha rahat olduğunu ifade eden Tulpar, "Artık dışarıya çıkabiliyorum, arkadaşlarımla gezebiliyorum. Kıyafet bulabiliyorum. Kilolarım nedeni ile işime ara vermiştim. Şuan iş yerinde daha rahat çalışıyorum. Arkadaşlarım artık bana kilolu gözü ile bakmıyor olması beni mutlu ediyor. Hedefim 15 kilo daha verebilmek" diye konuştu.

"130 KİLO İLE BAŞLADIK, 45 HAFTADA 45 KİLO VERDİ"

Diyetisyen Cansu Kargu, diyete karar verenlere özel program yaptıklarını belirterek,"Buket hanıma özel yaşına, boyuna ve kilosuna uygun, enerji bakımından dirençsiz hissettirmeyecek, aynı zamanda da kilo verirken kas kaybında değilde yağ kaybına yönlendirecek tarzda bir program hazırladık. Diyet programı hazırlarken onun sevdiği ve sevmediği yiyecekleri dikkate aldık, kan değerlerine baktık. 130 kilo ile başladık, 45 haftada 45 kilo verdi. Bunun 40 kilosunu yağdan verdik. 40 kilo demek 160 paket margarin demek. Bu anlamda yağdan kilo verdiği için herhangi bir kas kaybı olmadığı için halsizlik, bitkinlik yada yorgunlu bu süreçte yaşamadı" ifadelerini kullandı.

100 kilogramın üzerinde olan bireylerde diyet programlarının uzun sürdüğünü ifade eden Kargu, "Obeziteye yatkınlığı olan bireylerde özellikle 100 kilonun üzerinde olan vücutlarda ister istemez diyet süreçleri normalden bir tık daha uzun sürüyor. Hızlı kilo kayıpları kas kaybına yol açabileceğinden çok fazla önermiyoruz. En güzeli haftada bir kilo kaybı en idealidir. Biz Buket hanımda da bunu hedefledik, 45 haftada 45 kilo vermemizde bununla alakalı idi. Kişiye hazırlanan program ne kadar uzun olursa olsun yaşam şekli haline geleceğinden bunu diyet kalıbından çıkartıp yaşam şekline dönüştürecek biraz daha kolaylaştıracaktır süreci. Yüksek kilo kaybı yaşaması gereken obeziteye yatkınlığı olan vücutlarda bireylerin en çok yaptığı hata kiloyu uzun vade de aldığını unutarak tam tersi kısa vadede kilo vermek ve hemen kurtulmak istemesi. Bu anlamda başvurulan düşük kalorili diyetler yada şok diyetler kesinlikle doğru değil. Vücutta kilo kaybının kalıcı olmasını önlüyor. Burada doğru olan kilo kaybını uzun vadeye yaymak, haftada bir kilo idealini yakalamak ve sonrasında kalıcı olmasını sağlamak. Kalıcı olması içinde kas ve sıvı kayıpları değilde verilen kilonun büyük çoğunluğunun yağdan olmasında dikkat etmek."

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