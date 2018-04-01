Bina ve betonla anılan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ( TOKİ) Başkanı Ergün Turan ile ne Türkiye çapında koydukları 60-70 bin konut hedefini, ne de Aksaray, Bolu ya da Diyarbakır’da kurdukları sanayi sitelerini konuştuk.
1991’de imar planı çıkan ve 2010 yılında ihale edilerek yapımına başlanan Ataköy sahilinde 60 bin metrekarelik arazi üzerinde yükselecek Blumar projesinin iptal edildiğini dinledik.
Mülkiyeti TOKİ’ye ait olan Baruthane arazisi, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak kiralanabilir yeşil alana çevrildi.
TOKİ, yaklaşık 2 milyar liralık bir rant yaratması beklenen ruhsatlı, imarlı projenin üzerini çizdi ve burayı park olarak halka açıyor.
Araziyi 25 yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kiraladıklarını söyleyen Turan, “Ataköy’de Baruthane olarak bilinen bu alan inşaat yapılmayan bir yerdi. Ataköy sahillerine inşaat izni 1991 yılında verildi. Ticaret ve konut olarak o tarihte alınan imar izni ile mevcut yapılaşmalar gerçekleştirildi. Tarihi Baruthane binalarının da bulunduğu bu alan 2010 yılındaki imar izniyle ihale edildi. Şu anda mülkiyeti bize ait arazinin üzerindeki inşaat planını uygulamaktan vazgeçtik” diyor.
8 YIL SONRA PARK OLDU
Dördü 80 metre, üçü 40.25 ve 19 metrelik toplam 7 bloktan oluşması planlanan projenin yerine; plaj da dahil olmak üzere, İBB tarafından alternatif park projeleri hazırlanıyor.
1990’lı yıllardan 2000’lerin başına kadar Baruthane yapıları, Yafes Öztürk’ün ve mirasçılarının işletmesini üstlendiği dönemlerde kumarhane olarak bile çalışmıştı.
Tescilli Baruthane yapılarının bulunduğu Ataköy sahilindeki 160 Parsel, Emlak Bankası tarafından TOKİ’ye devredilmiş, TOKİ de araziyi 12 Temmuz 2010’da “restore et, işlet” modeliyle ihaleye çıkarmıştı.
Toplam 60 bin metrekare turizm ve rekreasyon alanı, üzerindeki tarihi yapıların aslına uygun restorasyonu, anıt ağaçların korunması şartıyla yıllık 8-9 milyon lira kirayla 49 yıllığına, 12 Temmuz 2010 tarihinde ihaleye tek katılan Çelebican İnşaat’a kiralamıştı.
Çelebican ihale gününden 18 gün önce, yani 30 Haziran 2010’da kurulan bir şirketti.
Çelebican’ın hissedarları arasında Çulpan ve Hasan Tahsin Çelebican’ın yanı sıra FETÖ soruşturmalarında da adı geçen Yorum İnşaat'ın sahibi Osman Ağca vardı.
Bu gelişmelerin ardından şirket el değiştirdi, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Medical Park Hastaneler Grubu kurucu hissedarı Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta geldi. Yeni yönetim kurulu Sedat Doğan, Ekrem Eray Arda, Ahmer Ferdi Çakmaklı ve Adem Elbaşı’ndan oluştu.
2010-2014 yılları arasında Tabiat Varlıkları ve Anıtlar Kurulu’ndan aldığı izinlerle arazide 2 milyon dolarlık yatırım da yapan grup, bu süre içinde TOKİ’ye 40 milyon TL civarında kira ödedi.
Geçen yıl kirasını ödememeye başlayan grupla sözleşmelerini 7 ay önce feshettiklerini söyleyen Turan, “Ataköy sahilinde yapılacak projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduk. İBB ile birlikte projeyi hayata geçireceğiz. Artık burası milletin malıdır. İmar planlarını da iptal ettireceğiz” diyor.
TOKİ Başkanı Ergün Turan, Ataköy sahilinde yeşil alan ilan edilen araziyi gezerken, “İstanbul’un en kıymetli arazisi milletin olacak” diyor.
SAHİL YOLU AÇILACAK
Marmara Denizi’ne yaslanan ve adını Kanuni Sultan Süleyman’ın başdefterdarından alan ve İskender Çelebi Bahçesi diye anılan yerde; 1700 yılında inşa edilen tescilli tarihi Baruthane tesisleri (taban alanlarının toplamı 1218 metrekare) Sultan Murad’ın yaptırdığı “Ataköy Kulesi”, çeşme ve duvarlar restore edilerek İstanbullular ile buluşacak…
Arazi; 50 ağacı bile koruyamayan projeden kalan 300 yıllık çınarla birlikte yeşillenmekle kalmayacak... Söz konusu alanda sahil düzenleme hakkı da bulunan TOKİ, Baruthane arazisine komşu; Yalı Ataköy, Hyatt Regency ve Sea Pearl projelerinin önünden Ayamama Deresi’ne kadar uzanan 2 kilometrelik sahil şeridini genişleterek yürüyüş alanı olarak düzenleyecek.
İBB, kiraladığı arazi karşılığında burada hizmete açacağı restoran, kafeterya ve günlük sosyal tesislerden elde edilen gelirin yarısını TOKİ’ye verecek.
Protokol gereği park ve rekreasyon alanının isminde “TOKİ Park” ibaresi yer alacak. Parkın bakım ve idaresi de İBB’ye ait olacak.
Üstelik TOKİ’nin “park” projeleri Ataköy’le sınırlı kalmayacak… Kentlilerin talebinin sosyopolitik etkilerini de dikkate alan TOKİ, İstanbul’da büyük alanlarda yeni park projelerini devreye alacak.
Turan’ın “Ben de Bakırköylüyüm, ilk kez denize burada girdim” dediği sahil, bugün üzerinde gezindiğimiz Ataköy sahili…
Sahilin plaj olarak halka açılması önünde şu anda görünen tek engel, doğası gereği denizden atıkların kıyıya vurmasından ibaret.
İSKENDER ÇELEBİ BAHÇESİ’YDİ
Ataköy’deki Bakırköy Baruthanesi inşaatı 1698 yılında başladı, 1700’de üretime geçti. Etkinliğini yitirene kadar Baruthane-i Amire unvanını korudu. Proje alanı Osmanlı döneminde, Osmanlı Defterdarı İskender Çelebi Bahçesi olarak anıldı. 18. yüzyılda Baruthane Nazırlığı’na, ardından Tophane-i Amire’ye bağlanıyor. Cumhuriyet döneminde Askeri Fabrikalar İdaresi’ne geçti, 1955’te Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na devredildi. Bu tesisin de içinde olduğu askeriyeye ait “Baruthane” arazisi 1957’de Emlak Bankası’nın mülkiyetine geçerek Ataköy adını aldı. 2001 yılında bankacılık krizi sürecinde TOKİ’ye devredildi.
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