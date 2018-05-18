İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) 6 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından projesi açıklanan yeni binasının yapımı için Toplu Konut İdaresi ( TOKİ) 2 ay içinde ihale düzenleyecek. Yıkımı tamamlanmak üzere olan bina, Mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından hayata geçirilen projeyle, opera binasına dönüştürülecek. AKM binasının yenilendikten sonra 2 bin 500 kişilik opera salonu ile konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkânları, kafe ve restoranlarıyla büyük bir merkez olacağını söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Maalesef AKM 2008 yılından bu yana kullanılmıyor. Yeni AKM binası ile tasarımı ve mimarisiyle gelecek kuşaklarımıza miras kalacak” ifadelerini kullandı. Model, dizayn ve fonksiyon açısından iddialı bir proje inşa edeceklerini belirten Turan, projenin içerisinde barındırdığı donatılar ile dünyaya örnek bir proje olacağını söyledi.
İdarenin dar gelirli vatandaşlar için inşa ettiği sosyal konutlar hakkında da bilgi veren Turan, bu yıl Silivri ve Kayabaşı’da olmak üzere en az 3 sefer sosyal konut arzında bulunacaklarını söyledi.
‘HEDEFİMİZ HER AY 5 BİN KONUT SATMAK’
Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine Turan, sosyal konutlarda aylık taksit tutarının ortalama 750 lira olduğu bilgisini verdi. TOKİ’nin bu yılın ilk 4 ayını da 21 bin konut satışıyla tamamladıklarını vurgulayan Ergün Turan, her ay 5 bin konut satışı hedeflediklerini söyledi. Turan, eylülde Silivri’de dar gelirli vatandaşlar için bin 356 konutun satışını yapacaklarını da belirtti.
Gaziantep’te Türkiye’ye örnek bir şehir modeli için harekete geçtiklerini anlatan Turan, “Kuzey Şehir projemizde toplam 50 bin konut olacak. 748 konutu satışa sunduk, ilk gün sabah saat 10 itibarıyla projeye 240 talep geldi” dedi. Turan, projeyle ilgili üniversitelerde okutulmak üzere önemli bir kitap hazırladıklarını da sözlerine ekledi.
‘3 İLDE 4 BİN İŞYERİ İNŞA EDİYORUZ’
TOKİ’nin yaptığı en önemli çalışmalardan birisinin de sanayi tesislerinin şehir dışına taşınması olduğunu aktaran Ergün Turan, “Sanayi sitesi projelerimiz kapsamında Bolu, Diyarbakır ve Aksaray’a üretimde verimliliğin artırılması, istihdama ve bölgesel gelişime katkı sağlanması için yeni sanayi siteleri yapıyoruz. Üç yerde yaklaşık 4 bine yakın işyeri inşa etmiş olacağız. Bu işyerleri yerine göre 3, 5, 15 kişinin çalışıp üretim yapacağı yerler” diye konuştu. Turan, bu konuda daha önce Kayseri’de mobilyacılar sitesini yaptıklarını Bursa’da da 1.5 milyon metrekare alanda yaklaşık 3 bin işletmeyi aynı çatı altında toplayan sanayi sitesi inşa ettiklerini ifade etti.
‘EN KIYMETLİ ARAZİMİZ TOKİ PARK OLACAK’
Ergün Turan, TOKİ Park adındaki büyük şehir parkı projeleriyle vatandaşları daha çok yeşille buluşturacaklarını belirterek, “Kayaşehir’de 350 bin metrekare alan TOKİ Park oluyor” dedi. Ataköy’le ilgili de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle bir çalışma yaptıklarını hatırlatan Turan, “Ataköy’deki arazimiz 60 bin metrekare ama değer olarak İstanbul’un herhangi bir yerindeki 1 milyon metrekareye bedel. Bizim en kıymetli arazimiz. Bu araziyi park yapmayı düşündük” dedi. Turan, TOKİ Park Pendik Projesi ile de 320 bin metrekarelik arazide büyük bir koru ve yeşil alan oluşturacaklarını söyledi.
‘EN BÜYÜK PAYDAŞ BİZİZ’
Turan, Kanal İstanbul projesinde TOKİ’nin planlama ve arazi düzenleme konusunda en önemli paydaş konumunda olduğunu söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.