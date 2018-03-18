TOKİ'den İstanbullulara müjde

Kayaşehir'de TOKİ konutlarına 2-11 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan başvurular sonunda 25 Nisan günü kura çekilişi ile ev sahipleri belli olacak. 160 bin TL'den başlayan konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğü 667 TL'den başlayacak.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, dar gelirli hiç konut sahibi olmayan vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmak istediklerini söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, "İstanbul'da Kayaşehir'deki konut bölgemizde bugün yeni bir aşamaya geldik. Orta gelir katmanı için ürettiğimiz 605 sosyal konutun yapımı önemli bir seviyeye ulaştı; satış için gerekli koşullar oluştu. Bu nedenle İstanbullulara bu müjdeyi verme ve satışı başlatma kararı aldık. Konutlarımız farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendi. Dolayısıyla vatandaşlarımız, en düşük 160 bin TL'den başlayan en yüksek 620 bin TL arasında, imkanları ölçüsünde istedikleri konutlara başvuruda bulunabilecekler" dedi.
Yaklaşık 3,5 yıl önce aldıkları önemli kararlarla dikey yapılaşmadan yatay yapılaşmaya geçtiklerini belirten Turan, "Bu değişiklikle başta kadim şehirlerimiz olmak üzere tüm mekânlarımızda yatay bir yapılaşmaya öncelik vermekteyiz. Şehirlerdeki en yüksek binalar TOKİ binaları olmayacak diyoruz. Pek çok ilimizde bu bakışı yansıtacak önemli projeler başlattık. Satışa sunduğumuz konutlarımız yatay mimari anlayışı ile inşa edildi. Yerel mimarinin de özelliklerini barındıran konutlarımız örnek teşkil edecek" ifadelerini kullandı.
MAHALLE KÜLTÜRÜ YAŞAYACAK
İstanbul Kayaşehir'de satışa sunulan 605 konutun "mahalle konsepti" ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığını vurgulayan Turan, "Günümüzde vatandaşlarımızın beklentileri değişti ve gelişti. Vatandaşlarımız sadece barınacak bir merkez değil yeni yaşam alanları istiyor. Yeni yaşam alanları da bizim kültürümüzde mahalle konseptidir. Hepimizin aradığı; bu topraklara ait olan, farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği semt sakinlerinin esnafın iç içe olduğu, 'mahalle kültürü' kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanlarıdır. Kayaşehir'de satışa sunduğumuz projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. Bu projede içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkânların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçları düşündük" açıklamasında bulundu.
BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru yapacak vatandaşlarının hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, "Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını üç kategoride gerçekleştirecek. Bu kategoriler şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerini, en az yüzde 40 engelli vatandaşları ve diğer alıcı adayı vatandaşlarımızı kapsıyor. Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve İstanbul'da en geç 30.04.2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Ayrıca kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulünün olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması ile bütün bunları belgelemiş olmaları gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahipleri satışa sunduğumuz projeler kapsamında yer alan konut tiplerinden sadece birisi için başvuru yapabileceklerdir" ifadelerini kullandı.
BAŞVURULAR DA KURA DA NİSAN AYINDA
Turan, başvuru şartlarını sağlayan kişilerin başvurularını 2-11 Nisan tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası AŞ'nin İstanbul'daki bütün şubelerinden 5 bin TL başvuru bedelini yatırarak başvurularını yapabileceğini söyledi. Satılacak konutların satış işlemlerinin yüzde 25 peşinat bedeli, 120 ay vade ve yüzde 40 peşinat bedeli ile 144 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirileceğini aktaran Turan, konutların satış bedellerinin 160 bin TL'den en düşük konut taksitinin de aylık 677 TL'den başladığını söyledi.
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