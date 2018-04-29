TOKİ Başkanı Ergün Turan yaptığı açıklamada, her yıl dar ve orta gelirli vatandaşlar için yaklaşık 60 bin konut ürettiklerini anlattı.

Türkiye'nin 81 ilinde konut üretimini hız kesmeden sürdürdüklerini aktaran Turan, "Dar gelirli vatandaşlarımız için konut inşa ederken bir yandan da konutlarımızın teslimlerini yapıyoruz. Ülkemizin bazı illerinde inşasını tamamladığımız 5 bin 791 konutumuzu yılın ilk dört ayında hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşasını tamamladığımız 2 bin 647 konutu ise mayıs ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Ocak ayında Batman'da inşasını tamamladıkları 163 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini söyleyen Turan, şubat ayında ise Hatay'da 155 konut, Trabzon'da 307 konut olmak üzere yılın ilk iki ayında toplam 625 konutu hak sahibi vatandaşlara teslim ettiklerini bildirdi. İnşasını tamamladıkları 2 bin 647 konutu da mayıs ayı içerisinde hak sahibi vatandaşlara teslim edeceklerini anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Antalya Akseki'de 409 konut, Erzurum Aziziye'de 210 konut, Ankara Gölbaşı'nda bin 585 konut ve Ankara Mamak'ta 443 konutu mayıs ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bir yaşam sürmesini dilerim."

KAYAŞEHİR'DE 420 KONUT TESLİM EDİLDİ

Ülkenin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurup onlarca konut projesini hayata geçirdiklerini vurgulayan Turan, "Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz." dedi.

İstanbul Kayaşehir'de 2017'nin ekim ayında satışı yapılan bin 892 konut içerisindeki 420 konutun inşasının tamamlandığını belirten Turan, "Mahalle konsepti ile geliştirilmiş semt kültürünü barındıran 420 konutumuzu 09 Nisan-27 Nisan tarihleri arasında hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Vatandaşlarımız artık yeni yuvalarında yaşamlarını sürdürmeye başladı." bilgisini verdi.

KARAMAN VE KONYA'DA BİN 507 KONUT TESLİM EDİLİYOR

Karaman merkez Kırbağ Mahallesi'nde 998 konut, camii ve ticaret merkezinden oluşan proje ile Konya'nın Meram ilçesindeki 509 konutun inşasını tamamladıklarını söyleyen Turan, konutların hak sahibi vatandaşlara 2 Nisan itibarıyla teslim edilmeye başlandığını, teslim işlemlerinin 30 Nisan'a kadar tamamlanacağını söyledi.

Turan, ayrıca Karabük Merkez'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa ettikleri 700 konutun 2-27 Nisan tarihleri arasında, Hatay Reyhanlı'da inşa edilen 414 konutun ise 2-20 Nisan tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edildiğini vurguladı.