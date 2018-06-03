TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, inşasına başlanan bin 356 sosyal konutun dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşlara dönük projelendirildiğini belirterek, iki etapta yer alan konutlara ilişkin başvuruların 18 Haziran itibariyle başlayacağını bildirdi.

Turan, 18-29 Haziran arasında yapılacak başvurular sonunda 11-12 Temmuz'da yapılacak kura çekilişi ile ev sahiplerinin belli olacağını kaydederek, 198 bin TL'den başlayan konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğünün 961 TL’den başlayacağını aktardı.

Proje kapsamında 934 konutun alt gelir grubunda, 422 konutun ise orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara satılacağını vurgulayan Turan, "Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

961 TL TAKSİTLE SATACAK

Turan, piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşlar için yıllardır "dost eli" yaklaşımıyla hizmetlerini sürdürdüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul'da Silivri'deki konut bölgemizde bugün yeni bir aşamaya geldik. Bin 356 konutumuz için talep toplamaya başladık. Projemiz içerisinde yer alan 2+1 nitelikte 934 konutumuzu daha önce hiç konut sahibi olmamış dar gelirli vatandaşlarımıza sunacağız. Konutlarımız alt gelir grubunda yer alan vatandaşlarımızın ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendi. Vatandaşlarımız 198 bin TL ve 961 TL taksitle konut sahibi olabilecek."

EMEKLİLERE ÖZEL ŞARTLAR

Turan, emeklilere dönük "İkinci Bahar" kampanyası ile konut projelerinde emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırdıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"2015 yılında aldığımız bir kararla hemen hemen bütün projelerimizde yüzde 25 kontenjanı hiç ev sahibi olmayan emekli büyüklerimize sunmaya başladık. Emekli vatandaşlarımız 240 aya varan vade imkanıyla konut sahibi olmaya başladı. 2017'de 15 binin üzerinde konutu hiç ev sahibi olmayan emekli vatandaşlarımıza verdik. Bu yıl da emekli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaya devam ediyoruz. Silivri projemizde de alt gelir grubuna yönelik satışa sunacağımız 934 konutumuzda yüzde 25 oranında 234 konutumuzu emekli vatandaşlarımıza vereceğiz. Emekli büyüklerimiz satışa sunacağımız konutlara 25 bin TL peşinat bedeli 180 ay vade veya 30 bin TL peşinat bedeli 240 ay vade seçeneği ile başvuruda bulunabilecek."

Turan, emekli vatandaşların yanı sıra engelliler, şehit aileleri ve malullerine de özel kontenjan ayırdıklarını ifade ederek, alt gelir grubunda satışa sunulan 47 konut ile orta gelir grubunda yer alan 22 konutu engelli vatandaşlara ayırdıklarını aktardı.

TOKİ başkanı Turan, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkının da tanındığının altını çizdi.

ALT GELİR GRUBUNA 934 KONUT

Turan, Silivri’de satışa sunulacak bin 356 konutun içerisinde yer alan 3+1 nitelikte 422 konutu daha önce hiç konut sahibi olmamış orta gelir grubundaki vatandaşlara sunacaklarını bildirdi.

"Orta gelirli vatandaşlarımız 285 bin TL ve bin 958 TL taksitle konut sahibi olabilecek" ifadesini kullanan Turan, alt gelir grubu kategorisinde satışa sunulan 2+1 nitelikteki 934 konuta başvuru yapacak vatandaşların hiç konut sahibi olmaması gerektiğini kaydetti.

Turan, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurularının dört kategoride gerçekleştirileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kategoriler, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerini, en az yüzde 40 engelli vatandaşları, emekli vatandaşları ve alt gelir grubunda yer alan diğer alıcı adayı vatandaşlarımızı kapsıyor. Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve İstanbul'da en geç 30 Haziran 2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın hane halkı net gelirinin en fazla 4 bin 800 TL olması ve 25 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor."

BAŞVURU ŞARTLARI

Turan, orta gelir grubu kategorisinde satışa sunulan 3+1 nitelikteki 422 konuta başvuruları şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar ve diğer alıcılar olmak üzere üç kategoride alacaklarını aktardı.

"Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve İstanbul'da en geç 30 Haziran 2016'dan beri kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor." ifadesi kullanan Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Ayrıca 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Başvuru şartlarını sağlayan kişiler, başvurularını 18-29 Haziran'da Türkiye Halk Bankası AŞ'nin İstanbul'daki bütün şubelerine başvurarak yapabilecek. Alt gelir grubunda başvuru bedeli bin lira, orta gelir grubunda ise 2 bin lira. Konutlar, 120, 180 ve 240 ay vade seçenekleri ile satılacak. Konut kuraları 11-12 Temmuz tarihinde noter huzurunda yapılacak."