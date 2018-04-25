Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir'de yatay mimari ve mahalle konseptiyle inşa edilen 605 konut, kura çekimi ile sahiplerini buldu. Çekilişte adı çıkan vatandaşların mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu.

Başvuruları 11 Nisan’da sona eren TOKİ Kayaşehir evleri, yapılan kura çekimi ile sahiplerini buldu. Şehit aileleri ve engelli vatandaşların öncelikli olduğu kura çekimi, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekilişi, Facebook ve idarenin resmi sayfası üzerinden canlı olarak takip edildi. Kurada adı çıkan vatandaşların mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu.

‘‘Tek hayalim buydu, normalde ev sahibi olamazdım’’

Çekiliş sonunda ev sahibi olan vatandaşlar, ‘‘Tek hayalim buydu, normalde ev almamız mümkün değildi. TOKİ’yi bekliyorduk, Allah’a şükürler olsun bizi ev sahibi yaptı. 30 yıllık hayalimiz gerçek olacak sayesinde. Allah herkese ev sahibi olmayı nasip etsin. Şu an çok heyecanlıyım, hiç beklemiyordum. Şimdi gidip müracaat edeceğim ve ne yapmam gerektiğini öğreneceğim. Hayırlısı inşallah, Allah olmayanların da gönlüne göre versin’’ ifadelerini kullandı.

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TOKİ'NİN AÇIKLAMASI

25 Nisan 2018 Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde saat 10:00’da kura çekilişi gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda kura çekilişi TOK'nin kurumsal Facebook adresinden (https://www.facebook.com/TokiKurumsal) canlı yayınlanacaktır.

İstanbul Kayaşehir 605 Konut Projesinde satışa sunulan 4+1 konut tipi için kategori önceliği bulunan “Şehit Ailesi, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri” ve “Engelli Vatandaşlar” kategorilerinde konut adetinden fazla sayıda başvuru olduğundan, hak sahipleri bu kategorilerden belirlenecektir. Bu nedenle, Diğer kategoriden müracaat eden başvuru sahipleri, 16–18 Nisan 2018 tarihleri arasında ilgili banka şubelerinden başvuru tip değişikliği yapabilecektir.

İstanbul Kayaşehir 963 ada 12 parsel, 963 ada 13 parsel, 962 ada 6 parsel, 1013 ada 5, 7 ve 9 parseller ile 1012 ada 2, 3 ve 4 Parsellerde olmak üzere Toplu Konut Uygulamaları kapsamında İdaremiz tarafından inşa ettirilen 605 adet konut, 02 Nisan – 11 Nisan 2018 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş’nin İstanbul İli’ndeki tüm Şubeleri aracılığı ile Kuralı Satış yöntemi ile satışa sunulmaktadır.