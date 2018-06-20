DHA'da yer alan habere göre; Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ), merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde, emeklilere özel olarak bin 201 konut projesini tamamladı. Emeklilere özel olarak yapılan ve bin 201 daireden oluşan proje, Türkiye´de ilk olmasıyla ön plana çıkıyor. Hak sahibi vatandaşlar konutları ilk kez gezdi ve projeye duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.
"EVLERİMİZ DÖRT DÖRTLÜK"
Bu projeyle birlikte ev sahibi olan ve çok mutlu olduğunu dile getiren 67 yaşındaki işçi emeklisi Hüsnü Gündoğan, "Şimdiye kadar evim olmadı, şimdi evim oldu Allah´a şükür. Sağolsun devletimiz, biz emeklilere TOKİ evleri yaptırdı. Evlerimiz çok muhteşem, çok muazzam. Allah devletimize zeval vermesin. Evi olmayanlara da Allah ev nasip etsin. Çok mutluyum herkesin bu mutluluğu tatmasını isterim. Evlerimizin içi de güzel, evlerimiz dört dörtlük" ifadelerini kullandı.
"DAHA ÖNCE KİRADAYDIK, KİRADAN KURTULDUK"
47 yaşındaki Nimet Gündoğan ise, "Çok güzel duygular içerisindeyim. Allah razı olsun devletimizden çok güzel evler yaptı. Evlerimiz çok güzel, herkesin böyle evinin olmasını isterim.Daha önceden evimiz yoktu kiradaydık, şükürler olsun kiradan kurtulduk. Yeni evimize taşınmayı bekliyoruz. Anahtarlar teslim edildi, inşallah en kısa zamanda taşınacağız" dedi.
"1 DAİRENİN YAKLAŞIK 85 METREKARELİK ALANI VAR"
Projenin detayları hakkında bilgiler veren bin 201 Konut Daire Şantiye Sorumlusu Erkan Kayış, "1201 konutumuz, 13 tane kapıcı dairemiz ve toplamda 1214 dairemiz var. Toplam inşaat alanımız yaklaşık 129 bin 861 metrekare. Bu işte biz sadece dairelerin değil, tüm altyapı, bağlantı asfalt yolları, içme suyu, yağmur suyu ve atık su gibi özelliklerin tamamıyla ilgilendik. Burada 1 dairenin yaklaşık 85 metrekarelik alanı var. Toplamda yaklaşık 22 bin metrekare yeşillik alana sahip" dedi.
"KONUTLARDA 5 BİN EMEKLİ YAŞAYACAK"
Projenin özellikle bir yönüyle öne çıktığını belirten Erkan Kayış, "TOKİ´nin emeklilere özel yaptığı bir inşaat bu, emeklilere ait ilk özel yaptıkları iş bu o yüzden emsal oluyor. Projenin içinde 6 tane oyun parkı var, 3 cami, 3 büfe var. Bildiğiniz sosyal donatı merkezi yapılmış durumda. Eski deyimle bir mahalle yaratılmış durumda. Yaklaşık 5 bin emekli vatandaşımız konutlarda yaşayacak. Diğer illere de bu emsal olacak ve örnek proje olarak devam edecektir" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.