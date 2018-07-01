Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten Turan, "Bizim konut ürettiğimiz alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımızdan yoğun bir talep geliyor. Sosyal konut ürettiğimiz için vatandaşlarımız kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabiliyor. Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor" dedi.
"DAR GELİRLİDEN 17 BİN BAŞVURU GELDİ"
Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşlar için yıllardır "dost eli" yaklaşımıyla hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Turan, "Bin 356 konutumuz içinde yer alan 2+1 nitelikte 934 konutumuzu daha önce hiç konut sahibi olmamış dar gelirli vatandaşlarımıza sunduk. Bu konutlarımıza toplam 17 bin başvuru yapıldı" diye konuştu. Turan, orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 3+1 nitelikli 422 konuta ise 3 bin 638 başvurunun geldiğini söyledi.
BAŞVURU BEDELLERİ 18 TEMMUZ'DAN SONRA İADE EDİLECEK
11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde noter huzurunda yapacak kura çekimi ile konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini belirten Turan, kura çekimi sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedellerinin 18 Temmuz tarihinden itibaren iade edeceklerini ifade etti.
"HEDEFİMİZ EV SAHİBİ OLMAYAN VATANDAŞLARI EV SAHİBİ YAPMAK"
Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiklerini vurgulayan Turan, "Öncelikli hedefimiz dar ve orta gelirli bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapmaktır. Sosyal devletin en önemli yansıması vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur" dedi.
TOKİ 837 BİN KONUTA ULAŞTI
1984 yılında kurulan TOKİ´nin 2002´ye kadar 19 yılda toplam 43 bin 145 konut üretebildiğini söyleyen Turan, "2002 yılında başlayan güçlü hükümet ve siyasi istikrarın katkısı ile T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı insanımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 2002 yılından bugüne kadar 837 bin konut inşa etmiş durumdadır" diye konuştu.
TOKİ olarak, vatandaşların en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak için 2023 hedeflerini 1 milyon 200 bin konuta çıkardıklarına dikkat çeken Turan, 2023´te 1 milyon 200 bin hedefine ulaşacaklarının altını çizdi.
2018 YILI HEDEFİ; 60 BİN SOSYAL KONUT İNŞA ETMEK
2015 yılının sonunda idarenin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlediklerini söyleyen Turan, "2016 yılında 15 Temmuz hain darbe girişimi rağmen bu hedefimizi yakalayarak 64 bin 229 sosyal konut üretimini gerçekleştirdik. İdare olarak 2017 yılında 60 bin sosyal konut inşa ettik. 2018 yılında da 60 bin sosyal konut inşa etmeyi hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar hedeflediğimiz rakama ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
YATAY MİMARİ VE MAHALLE KÜLTÜRÜ ÖN PLANDA
Şehirleri 2023 Türkiye´sine hazırladıklarını vurgulayan Turan, "2023 giden yol haritamızdaki en önemli unsurlardan biri de başta kadim şehirlerimiz olmak üzere tüm projelerimizde dikey değil yatay bir yapılaşma olacaktır. Huzur bulduğumuz bu geleneksel yaşam kültürünün modern şehirlerimizde hayat bulması için, TOKİ olarak artık, sosyal ihtiyaçlara cevap verecek, mahalle kültürünün oluşmasına imkân tanıyan projeler üretiyoruz. Temel üretim disiplinlerimizin bir diğerin ise 'mutlak kalite' yaklaşımıdır. Kalitesi ve nitelikleri artırılmış sosyal konut üretimi idaremizin öncelik sıralamasında birinci sıradadır. Kalite kavramını, TOKİ olarak 2023 vizyonuna ulaşabilmemizin temel koşulu olarak kabul ediyoruz" dedi.
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