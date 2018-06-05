Her yıl milyonlarca aileyi kira öder gibi taksitle ev sahibi yapan TOKİ bu projelerine bir yenisini daha ekliyor. Silivri TOKİ konut projesi ile 1356 yeni konutu yeni ev sahipleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. İşte başvuru şartları ve tarihe dair dataylar....



EN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN

Dar ve orta gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olabileceğini belirten TOKİ Bakanı Ergün Turan, 198 bin TL’den başlayan konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğünün 961 TL'den başlayacağını ifade etti. İstanbul Silivri'deki konutların 934 tanesi alt gelir grubu ve 422 tanesi orta gelirli gruba yönelik olacak. Orta ve alt gelirli grupta yer alan ve başvuruda bulunacaklardan daha önce hiç konut sahibi olmamış olmaları gerekecek.

TOKİ Silivri konut projesine başvuruları 18-29 Haziran 2018 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin İstanbul ’daki bütün şubelerine başvurarak yapılabilecek. Alt gelir grubunun başvuru bedeli bin TL iken, orta gelirlininki 2 bin TL olacak. Konutların satışları 120, 180 ve 240 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecek. Başvuruların ardından ise 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Noter huzurunda yapılacak kura ile ev sahipleri belli olacak.



BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR





Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

- Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir.



Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;



1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,

2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın

4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının” başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.





961 LİRA TAKSİTLE NASIL EV SAHİBİ OLACAKLAR





İstanbul Silivri'de yer alan mahalle konseptli konut projesinin detaylarına değinen Turan, projeye ilişkin detaylara yer verdi. TOKİ'nin yeni projesi yüksek binalardan öte yatay mimari ile mahalle konseptinde olacak. Yıllardır dost eli yaklaşımı ile dar ve orta gelirli aileleri ev sahibi yaptıklarını söyleyen Turan açıklamasında,

"İstanbul Silivri'deki konut bölgemizde bugün yeni bir aşamaya geldik. Bin 356 konutumuz için talep toplamaya başladık. Projemiz içerisinde yer alan 2+1 nitelikte 934 konutumuzu daha önce hiç konut sahibi olmamış dar gelirli vatandaşlarımıza sunacağız. Konutlarımız alt gelir grubunda yer alan vatandaşlarımızın ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendi. Vatandaşlarımız 198 bin TL ve 961TL taksitle konut sahibi olabilecek." ifadelerine yer verdi.



EMEKLİLERE AVANTAJ



2015 yılında aldığımız bir kararla hemen hemen bütün projelerimizde yüzde 25 kontenjanı hiç ev sahibi olmayan emekli büyüklerimize sunmaya başladık. Emekli vatandaşlarımız 240 aya varan vade imkanıyla konut sahibi olmaya başladı. 2017 yılında 15 binin üzerinde konutu hiç ev sahibi olmayan emekli vatandaşlarımıza verdik. Bu yılda emekli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaya devam ediyoruz. Silivri projemizde de alt gelir grubuna yönelik satışa sunacağımız 934 konutumuzda yüzde 25 oranında 234 konutumuzu emekli vatandaşlarımıza vereceğiz. Emekli büyüklerimiz satışa sunacağımız konutlara 25 bin TL peşinat bedeli 180 ay vade veya 30 bin TL peşinat bedeli 240 ay vade seçeneği ile başvuruda bulunabilecekler.



ÖNCELİK HAKKI TANINACAKLAR



TOKİ konut projelerinde emekliler gibi engelliler, şehit aileleri ve malullere de özel kontenjan ayırdıklarını ifade eden Turan, alt gelir grubunda satışa sunulan 47 konut ile orta gelir grubunda yer alan 22 konutu engelli vatandaşlara tahsis edileceğini açıkladı. Buna ek olarak Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler kuraya gitmeden ev sahibi olmaya hak kazanacak.