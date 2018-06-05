Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi ( TOKİ) Başkanlığı’nın işbirliğiyle hayata geçen 50 bin konutluk Kuzey Şehir konut projesi kapsamında 2’nci Etap 749 adet konutun kura çekilişi yapıldı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, 749 konuta 549’u engelli, bin 579’u emekli olmak üzere 14 bin 378 başvuru yapıldığını söyledi. Böylece Kuzey Şehir’de satışa sunulan her 1 konuta yaklaşık 20 başvuru oldu. Turan, 50 bin konutluk Kuzey Şehir projesine altyapıyla birlikte toplam 10 milyar TL yatırım yapılacağını ifade etti.
Turan, TOKİ olarak şimdiye kadar Gaziantep genelinde toplamda 20 bin 813 konut uygulaması başlattıklarını, bu konutların 15 bin 306’sını tamamladıklarını, 5 bin 507 konutun da yapımının sürdüğünü söyledi. Gaziantep’e bir hastane, 3 sağlık ocağı, 2 kamu hizmet binası, 23 okul, 1 kütüphane, 3 pansiyon, 15 ticaret merkezi, 16 caminin de konutlara ilaveten yapıldığını ifade eden Turan, 33 bin seyirci kapasiteli şehir stadyumunun da TOKİ tarafından inşa edildiğini bildirdi. Turan, “Sadece TOKİ olarak Gaziantep’e bugüne kadar yaptığımız yatırımın bedeli yaklaşık 2 milyar 344 milyon TL” dedi. Konutların fiyatlarının 109 bin lira ile 294 bin lira arasında değiştiğini aktaran Turan, konut taksitlerinin de 454 liradan başladığını vurguladı.
İSMİ ÇIKMAYANLAR ÜZÜLMESİNLER’
Turan, “Kurada ismi çıkmayanlar üzülmesin. 27 Haziran’da 913 konutluk 1. Etap’ın kuralarını çekeceğiz. Bu kurada kendilerine konut çıkmayanlar yatırdıkları bedeli geri almadıklarında 2. kuraya dahil edeceğiz” dedi.
250 BİN KİŞİ İKAMET EDECEK
Gaziantep Kuzey Şehir Projesi’nin 8.5 milyon metrekare alan üzerinde projelendirildiğini söyleyen Turan, “Kuzey Şehir Projesi, tek bir proje olarak üstlendiğimiz ve üzerinde çalıştığımız en büyük projelerden biri, tek seferde geliştirilen ilk ve en büyük yerleşim olma özelliğini taşıyor” dedi. Turan, projenin tamamlanmasıyla 250 bin kişinin ikamet edeceği yeni bir yerleşim alanının oluşacağını ifade etti.
‘BURASI ADETA SAKLI CENNET’
Gaziantep’te 500 bini mülteci toplam 2.5 milyon kişinin yaşadığını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yapılacak viyadük ve kavşaklarla Kuzey Şehir’e ulaşımın çok hızlı olacağını ve buranın adeta saklı bir cennet olduğunu söyledi.
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