İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 2 yıl önce yaptığı bir imar planı değişikliğiyle, Arnavutköy Deliklikaya mevkiinde Hakkı İleri Caddesi üzerinde bulunan ve yaklaşık 114 bin metrekare büyüklüğündeki araziyi “Ulaşım Akademisi” alanı ilan etti. Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre plan değişikliğine CHP Grubu mera alanlarının yapılaşmaya açılmaması için itiraz ederken, TOKİ de itirazda bulundu. TOKİ, söz konusu arazinin de içinde bulunduğu, çok daha geniş bir alanın sanayi tesisleri için kamulaştırılacak alanlar içinde yer aldığını belirterek plan değişikliğine karşı çıktı.

İBB Meclisi, plan değişikliğine yapılan itirazları da 2016 yılı içinde görüştü. İtirazların hepsini reddeden meclis, plan değişikliğini onayladı. İBB’nin planlarına itiraz eden TOKİ, 2 yıl sonra bu sefer İBB planları doğrultusunda bir plan hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sundu. Bakanlık, TOKİ tarafından hazırlanan revizyon imar planlarını onayladı ve yeni imar planları itirazların alınması için 1 ay süreyle askıya çıktı. TOKİ’nin hazırladığı revizyon imar planında, İBB’nin istediği şekilde, söz konusu arazi “Ulaşım Akademisi” alanı olarak planlara işlendi. “Ulaşım Akademisi” yapılacak olan arazi, TOKİ’nin planlama sınırı dışına çıkarıldı.

AKADEMİDE NELER OLACAK?

İBB’nin hazırladığı imar planı değişikliğine göre, söz konusu “Ulaşım Akademisi”nde şu tesisler yapılacak: Toplu ulaşım personeli eğitim ihtiyaçlarının karşılanacağı tesisler. Teknik eğitim pistleri. Ar-Ge yapıları. Teknopark, eğitim araç bakım-onarım atölyeleri, araç akaryakıt-CNG-LPG dolum tesisleri. Enerji ve atık geri dönüşüm tesisleri. Zemin altı ve üstü katlı otopark gibi fonksiyonlar.