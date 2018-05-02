Tokushima Vortis - Ehime FC düellosu

Tokushima Vortis ve Ehime FC, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 08:00. Tokushima Vortis 11 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Ehime FC 9 puanda ve 22. sırada. Ev sahibi Tokushima Vortis, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ehime FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 520 kodlu maçı oynayanlar; Tokushima Vortis galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Ehime FC galibiyet oranı 0.00.

Tokushima Vortis son haftadaki Tokyo Verdy müsabasında 2-1 yenildi.

Ehime FC ise Renofa Yamaguchi karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Tokushima Vortis, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 7 gol yedi.

Ehime FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Ehime FC, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.