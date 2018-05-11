Tokushima Vortis - Kyoto Purple Sanga maçı rakamları

Japonya J2 Lig maçında Tokushima Vortis ile Kyoto Purple Sanga, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 10:00. Maç öncesi Tokushima Vortis 17 puanla 13. sırada, Kyoto Purple Sanga 9 puanla 22. sırada bulunuyor. Tokushima Vortis son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Kyoto Purple Sanga son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 182 kodlu maçı oynayanlar; Tokushima Vortis galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Kyoto Purple Sanga galibiyet oranı 4.00.

Tokushima Vortis son haftadaki Tokyo Verdy müsabasında 2-1 yenildi.

Kyoto Purple Sanga ise Matsumoto Yamaga FC maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Tokushima Vortis, 6 gol attı ve 7 gol yedi.

Kyoto Purple Sanga, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Kyoto Purple Sanga, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.