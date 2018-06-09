Tokushima Vortis - Machida Zelvia maçı ne zaman?

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Tokushima Vortis, 10 Haziran 2018 Pazar günü Machida Zelvia takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 10:00. Tokushima Vortis 22 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Machida Zelvia 29 puanda ve 4. sırada. Tokushima Vortis son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Machida Zelvia, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 270 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tokushima Vortis kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Machida Zelvia sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler.

Tokushima Vortis son hafta oynanan Tokyo Verdy maçında 2-1 yenildi.

Machida Zelvia ise Shonan Bellmare karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Tokushima Vortis, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 8 gol yedi.

Machida Zelvia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Machida Zelvia, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.